Samsung Galaxy Tab S8, iPad Pro'nun Rakibi Olmak İçin Geliyor

Samsung, 11 Ağustos'ta yeni ürünlerini tanıtacak. Tanıtılacak ürünler arasında yeni Galaxy Fold ve yeni Galaxy Flip'in yanı sıra yeni Galaxy Buds kulaklık ile Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch 4'ü de görmeyi bekliyoruz. Samsung'un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu olacak olan Galaxy S22 serisinin ise ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Ancak görünüşe göre tanıtım bununla sınırlı olmayacak ve ilave olarak Samsung Galaxy Tab S8 de kadroda yer alacak.
Elbette neleri görüp neleri görmeyeceğimiz hakkında şimdiden kesin bir yargıya varamayız, ancak ilk elden yapacağımız incelemeleri, ocak ayındaki Samsung Unpacked etkinliğinin hemen sonrasında sizlerle video ve makale şeklinde paylaşacağız. Bu tanıtımların arasında Samsung Galaxy Tab S8 de olabilir.
Söylenene göre Samsung, Galaxy Tab S8 tabletini Apple'ın iPad Pro'suna rakip olarak hazırlamış. Üstelik bu tablet tek model de olmayacak, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra modeli ile beraber gelecek.
Söylentiler arasında ayrıca Samsung Galaxy Tab S8'de 10 bin 90 mAh kapasitesinde bir batarya bulunacağı, Galaxy Tab S8 Ultra'da ise bu kapasitenin 11 bin 500 mAh şeklinde olacağı da yer alıyor.
Şimdilik bu 2 tabletle ilgili daha fazla bilgi yok. Samsung'un yeni tabletlerini Ocak 2022'de görmeyi umuyoruz.
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