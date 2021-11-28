Samsung'dan, Katlanabilirlerin Dünyasına Yepyeni Cihazlar Geliyor!

Samsung'dan bugüne kadar 2 form faktöründe katlanabilir akıllı telefon serisi gördük. Bunlardan biri dikey düzlemde katlanabilir ekrana sahip olan Z Flip serisi olurken, bir diğeri ise bir kitabı andıran tasarımıyla Z Fold serisi olmuştu. Ancak şirket, yeni hazırladığı web sitesiyle bunların sadece bir başlangıç olacağını iddia ediyor.
Samsung'un buradan erişebileceğiniz web sitesi içinde esnek ekranlardan nasıl yararlanılabileceğini gösteren pek çok telefon şekli bulunuyor. Flex Bar ve Flex Square olarak isimlendirilirken 2 tip esnek ekran kullanımını zaten Z Flip ve Z Fold modellerinde görmüştük. Ancak burada yer alan Flex Slidable ve Flex Rollable modelleri ise henüz Samsung çatısı altında tanışmadık.
Samsung'un bu tasarımlardan herhangi birine sahip telefonlar üzerinde çalıştığını doğrulamadığını da söyleyelim.
Bu web sayfasında esnek OLED ekran teknolojisinin olası kullanım durumlarına yer verilmiş. Fakat görünüşe göre bu telefonlar da şirketin gelecek planları içinde yer alıyor. Öte yandan burada yer alan aşağıda görebileceğiniz Flex Note modeli ile Samsung'un Galaxy Note serisini farklı bir düzleme taşımak istediği sonucunu da çıkartabiliriz.
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