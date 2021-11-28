Samsung'dan, Katlanabilirlerin Dünyasına Yepyeni Cihazlar Geliyor!

Bugünün katlanabilir akıllı telefonları sadece bir başlangıç... Samsung, esnek OLED ekran teknolojisinden nasıl ve hangi yeni cihazlarda faydalanılabileceğini bir web sitesinde gösterdi!