iPhone 13'ün Sızan Pil Kapasiteleri; Hayal Kırıklığına Neden Oldu!

Pil kapasitesi açısından sık sık eleştirilen Apple, sızıntılara göre bu eleştirileri kulak arkası etmeye devam ediyor. Sızan iPhone 13 pil kapasiteleri, pek bir şeyin değişmeyeceğini gösteriyor.

iPhone 13'ün Pil Kapasiteleri Sızdı

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