iPhone 13'ün Sızan Pil Kapasiteleri; Hayal Kırıklığına Neden Oldu!

Pil kapasitesi açısından sık sık eleştirilen Apple, sızıntılara göre bu eleştirileri kulak arkası etmeye devam ediyor. Sızan iPhone 13 pil kapasiteleri, pek bir şeyin değişmeyeceğini gösteriyor.