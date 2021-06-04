iPhone 13'ün Sızan Pil Kapasiteleri; Hayal Kırıklığına Neden Oldu!

iPhone'lar eskiden korkunç pil ömürleri nedeniyle dalga konusu olmaktan kurtulamazdı. Son birkaç Apple akıllı telefon nesli o kadar kötü olmasa da, tam anlamıyla "iyi" bir pil ömrüne sahip bir iPhone henüz görmedik. Görünüşe göre iPhone 13 de bu geleneği bozmayacak.
Ünlü sızıntı sitesi Digital Chat Station, Çin sosyal medya platformu Weibo'da yayınladığı bir gönderide iPhone 13 serisinin pil kapasitelerini açıkladı ve bir önceki nesil ile karşılaştırma yaptı.
Görünüşe göre iPhone 13 mini'de 2.406mAh pil bulunacak. Bu da 2.227mAh pili olan iPhone 12 mini'den sonra çok da büyük bir ilerleme olmadığın gösteriyor. Aynı şekilde, iPhone 13 ve 13 Pro'da da büyük bir atılım yok, onların pilleri de 3.095mAh olacak. iPhone 13 Pro Max ise iddialara göre 4.325mAh pille gelecek.
Eğer bu sızıntı gerçekse, Apple sadece Pro Max modelinde belirgin bir kapasite artımı yapıyor. Elbette pil kapasitesi ile pil ömrü aynı şeyler değil. Yazılım optimizasyonu, ekran boyutu ve benzer faktörler pil ömrünü ciddi şekilde etkiliyor. Yine de bu alanda çok fazla adım atılmamış olması, Apple'ın küçük pillere olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.
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