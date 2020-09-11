Android'e Yeni Bir Özellik Daha: "Verified Calls" Geliyor!

Birçok şirket, hem mevcut müşterilerine hem de potansiyel müşterilere telefondan ulaşmaya çalışmaktan vazgeçti. Bunun nedeni, artan istenmeyen aramalar ve bundan dolayı çoğumuzun tanımadığı numaralara artık cevap vermemesi.
FTC'nin geçen sene yayınladığı bir rapor ise dolandırıcıların insanlara ulaşmak için izlediği bir numaralı yolun telefon olduğunu söylemişti. Şirketlerin müşterilerine ulaşmasını kolaylaştırmak isteyen Google ise "Verified Calls" (Onaylanmış Aramalar) adında yeni bir işlev sunmayı planlıyor. Bu işlev, arayanın adını, şirketin logosunu ve belki de en önemlisi arayanın neden aradığını bir doğrulama simgesiyle birlikte gösteriyor. Bu simge, arayanın Google tarafından doğrulandığı anlamına geliyor.
Arama devi, tüm bunların güvenli olarak yapıldığını ve doğrulamadan sonra kişisel bir veri toplamadığını ve depolamadığını söylüyor.
Verified Calls işlevi, Android çapında bir işlev değil ve bunun yerine Google'ın telefon uygulamasıyla birlikte geliyor. Bu uygulamayı kullanmayanlar, uygulamayı yakında Play Store'dan indirerek yeni işlevlerden faydalanabilecekler.
Verified Calls, ilk olarak ABD, Meksika, Brezilya, Hindistan ve İspanya'da kullanıma sunulacak.
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