Android'de Çalışmayan Dokunmatik Ekran için Çözümler
Android'li telefonunuzun dokunmatik ekranında bir sorun mu var?Servise gitmeden önce bunları mutlaka deneyin!
Telefonunuzun ekranına her gün belki yüzlerce defa dokunuyorsunuz. Ekran, telefonun en hassas bileşenlerinden biri olduğundan, bu yoğun kullanımla birlikte sorunlara neden olabiliyor.
Ekranınız düzgün çalışmıyorsa, bu telefonunuzun bozulduğu anlamına gelmeyebilir. İşte profesyonel yardıma başvurmadan önce deneyebilecekleriniz.
Gerçekten Bozuk mu?
Öncelikle sorunun yazılımsal bir hatadan kaynaklanmadığından emin olmakta fayda var. Güç düğmesini basılı tutarak telefonunuzu baştan başlatın.
Android'in güvenli modu, telefonun yazılımını orijinal haliyle kullanmanıza izin verir. Güvenli moda girmek için güç düğmesini basılı tutun ve gelen ekranda telefonu kapat düğmesine dokunun ve basılı tutun. Güvenli mod seçeneğini gördüğünüzde, bunu kabul edin. Telefonunuz baştan başlayacak. Güvenli moddan çıkmak için aynı işlemleri tekrarlayıp, yeniden başlat seçeneğini kullanın.
Son olarak ekranınızı incelemeye yönelik birçok uygulamayı Play Store'da bulacaksınız. Bunlar arasında Display Tester'ı denemenizi özellikle tavsiye ediyoruz. Uygulamayı çalıştırdıktan sonra Tests sekmesini açın. Burada dokunmatikle ilgili testlerden olumlu sonuç alıyorsanız, son zamanlarda yüklediğiniz tüm uygulamaları gözden geçirmeli ve telefonu fabrika ayarlarına döndürmeyi düşünmelisiniz. Dokunmatik ekranda sorun olmadığına göre, sorun bir üçüncü parti uygulamadan kaynaklanıyor olabilir.
Ekran Koruyucuyu Sökün
Ekranınızı korumak için kullandığınız ekran filmi, dokunma sinyalinin ekrana ulaşmasına engel olabiliyor. Ekran filmini sökmek, sorunun çözüleceğini elbette garantilemiyor. Ancak özellikle tepki süresinde sorun varsa, koruyucuyu sökerek bu konuda iyileşme sağlayabilirsiniz.
Tepkiyi Yapay Olarak İyileştirin
Touchscreen Repair uygulaması, ekranınızı ayarlayarak tepki süresini düşürebiliyor. Uygulamanın ne kadar etkili olacağı, telefon üreticisine göre değişiyor. Bazı durumlarda uygulama, herhangi bir iyileştirme sağlamayabilir ancak deneyecek hiçbir şey kalmadıysa, denemeye değebilir.
4. Ses veya Yüz Hareketleriyle Kontrol Edin
Google'ın Voice Access uygulaması, sizi dinleyerek sesli komutlarınızı ekrandaki her eylemle eşleştiriyor. Ekrandaki simgeye veya öğeye dokunmadan, bunlara atanan sayıyı söylemeniz yetiyor.
Yüzle kontrol için Eva Facial Mouse'u kullanabilirsiniz.
5. Harici Klavye ve Fare Takın
Ekran sorunları nedeniyle uygulama yüklemeniz mümkün olmuyorsa, harici bir klavye ve fare kullanmayı deneyebilirsiniz. Bunun için elbette ekranı görmeniz gerekiyor. Tüm ihtiyacınız olan, bir dönüştürücüyle klavyeyi ve fareyi cihazınızın USB girişinden bağlamak.
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