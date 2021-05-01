Anneler Günü için HUAWEI'den Hediyeler

HUAWEI, Anneler Günü'nü yeni bir kampanya ile kutluyor. Kampanya kapsamında HUAWEI Online Mağaza'ya üye olup, Anneler Günü için iyi dileklerini HUAWEI Topluluk sayfasında paylaşan kullanıcılar, 50 farklı hediyeden birini kazanma şansı yakalayacaklar.