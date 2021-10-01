Anonymous Geri Döndü; Aşırı Sağ Grupları Bir Değil, iki Kere Vurdu!

Web hosting firması Epik, iki büyük saldırıda hack topluluğu Anonymous tarafından hedef alındı. Firma, Gab, Parler, TheDonald gibi aşırı sağcı sosyal medya web sitelerine ev sahipliği yapıyor. Anonymous'un hack saldırısı, isimleri, fiziksel adresleri, şifreleri, kredi kartı numaralarını, e-postaları ve 15 milyondan fazla kişiyi ifşa etti.
İlk sızıntı 13 Eylül'de gerçekleşti ve ikincisi dün gece bildirildi. Her iki saldırı da Daily Dot için bağımsız gazeteci Steven Monacelli ve Mikael Thalen tarafından ayrıntılı olarak ele alındı. Görünene göre veriler şifreleme olmadan saklanıyordu ve bu saldırılar herkesin ABD Aşırı Sağının tamamının ve daha fazlasının kişisel bilgilerine erişmesine izin verdi. Bunların arasında Qanon grupları, Proud Boys ve açıkça kendilerini belirten transfobiklerin yanı sıra ABD'deki 6 Ocak darbe girişimiyle bağlantıları olanları da içeriyor.
Neredeyse dört saatlik bir Soru-Cevap bölümünde Epik CEO'su Rob Monster, hack'i ilginç bir şekilde ele aldı. Dua etmeye başladı, şeytanları kovmaya çalıştı ve saldırıya uğramış verileri içeren sabit disklerin üzerlerine lanetler yerleştirdiğini iddia etti.
Saldırı, Anonymous'a bağlı "Hackers on Estradiol" (Estradiollu Hackerlar) olarak bilinen bir grup tarafından gerçekleştirildi. Estradiol, trans kadınlar ve menopozdaki kadınlar tarafından ilaç olarak kullanılan bir hormon. Ve görünüşe göre bu kadınlar çalışmalarına daha yeni başlıyor...
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