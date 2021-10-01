Anonymous Geri Döndü; Aşırı Sağ Grupları Bir Değil, iki Kere Vurdu!

Aşırı sağ grupların sitelerine ev sahipliği yapan hosting şirketi, Anonymous'a bağlı hacker grubu "Hackers on Estradiol" tarafından iki kere vuruldu; milyonlarca kişi ifşa oldu!