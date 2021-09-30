Microsoft CEO'su, TikTok İçin "Hayatımda Yaşadığım En Garip Olaydı" Dedi!

Geçen yıl bu zamanlarda TikTok'un üreticisi ByteDance firması, Donald Trump yönetiminin uygulamayı yasaklamakla tehdit etmesinin ardından TikTok uygulamasının ABD'de ve başka yerlerde kullanımının devam etmesini sağlamak için bir çare arıyordu. Potansiyel bir kurtarıcı, uygulamayı ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da satın almak için pazarlık yapan Microsoft'tu. Ancak daha yüksek bir teklif veren Oracle, TikTok'u kaptı. Code konferansında Microsoft CEO'su Satya Nadella TikTok ile yapılan pazarlıklar hakkında yeni ayrıntılar verdi ve bunun "üzerinde çalıştığı en garip şey" olduğunu söyledi.
Trump, Çinli şirket ByteDance'i gizlilik ve güvenlik endişelerini öne sürerek TikTok'u ABD'li bir firmaya satmaya zorladı. Microsoft, potansiyel bir alıcı olarak devreye girdi, ancak ByteDance sonunda Oracle ile anlaştı. Ancak bu satış Şubat 2021'de Başkan Joe Biden yönetimi tarafından rafa kaldırıldı.
TikTok teklifi Microsoft'a ulaştığında aslında çok karlı bir yatırım olarak görüldü. Sürekli büyüyen bir ağın potansiyelini fark eden Microsoft da bu konu üzerine ciddi şekilde eğildi. Bunda da haksız değillerdi zira TikTok geçtiğimiz günlerde bir milyar kullanıcı seviyesine ulaştı. Bunu, dört yıldan az bir zamanda başarmış olması, göz kamaştırıcı. Aynı rakamın Instagram için sekiz yıl olduğunu hatırlatalım.
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