Antartika'ya Düşen 300 Bin Göktaşı İçin "Hazine Haritası" Hazırlanıyor!

Antartika'ya düşen 300 bin göktaşının yerini belirleyecek kampsamlı bir "hazine haritası" oluşturmak için kollar sıvandı!

  • Ercan Uğurlu
300 bin Göktaşı İçin "Hazine Haritası"

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