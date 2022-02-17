Antartika'ya Düşen 300 Bin Göktaşı İçin "Hazine Haritası" Hazırlanıyor!

Meteorların dünyanın her yerine düşebildiğini biliyoruz. Ama Antartika'daki çevre ve benzersiz süreçler ile bozulmamış yüzeyler, onların yerini saptamayı kolaylaştırabiliyor. Yine de Antartika'da meteor avına çıkmak fiziksel olarak bir hayli zor ve fazlasıyla tehlikeli. Peki, ya Antartika'daki göktaşlarını bulmak için doğru yerleri gösteren bir "hazine haritası" olsaydı?
Hollanda'daki Delft Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, meteoarların yüksek olasılıkla bulunabileceği bölgeleri belirlemek için yapay zekadan faydalanıyor. Science Advances'te yayınlanan araştırmanın yöneticisi Veronica Tollenaar, "Analizlerimiz sayesinde sıcaklık, buz akış hızı, yüzey örtüsü ve geometriye ilişkin uydu gözlemlerinden göktaşı alanlarının konumunu belirlemek için yararlandık," derken, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Yapay zeka desteğiyle hazırladığımız hazine haritasının yüzde 80 oranında doğru olduğunu düşünüyoruz."
Bilim insanları yapılan bu araştırma sonrasında Antartika'da bulunmayı bekleyen 300 binden fazla göktaşı olduğunu hesaplıyorlar. Bu rakam, muazzam bir bilimsel buluş potansiyelini temsil ediyor. Özellikle Antartika'nın pek ziyaret edilmeyen ve araştırmalara konu olmayan bir bölge olması, onu daha da gizemli kılıyor.
Eğer buraya kadar ilgi ile okuduysanız sizi, daha önce Antartika'da yapılan benzeri bir araştırma sonucunda ortaya çıkanları görmeniz için, sizi 1982 yılı yapımı bir film olan The Thing'i izlemeye davet ediyoruz. John Carpenter yönetmenliğinde çekilen filmde başrolde Kurt Russell bulunuyor...
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