Uzaya Giden İlk Araba, Elon Musk'ın Tesla'sına Ne Oldu; Şu An Nerede?

Dört yıl önce, Dünya'nın en güçlü operasyonel roketi olan SpaceX'in Falcon Heavy roketi, Florida'dan ilk fırlatılışını yaptı. İlk uzay yolculuğunda, uzaya ve Elon Musk'ın kişisel Tesla Roadster otomobilini de götürüyordu.
Kırmızı, üstü açık otomobilin direksiyonunda "Starman" olarak adlandırılan bir manken oturuyordu. İşte bu otomobil ve sürücüsü, halen uzayda süzülüyor.
Otomobil, CNN'in haberine göre zaman zaman Mars, zaman zaman Dünya'nın yörüngesine yaklaşıyor. Bu, tamamen bir test fırlatması olduğundan dolayı otomobilin üzerine herhangi bir bilimsel cihaz bulunmuyor. Uzaya giden ilk otomobil, günümüzde Dünya'dan 370 milyon, Mars'tan ise 320 milyon kilometre uzakta.
Meraklıları için, nerede olduğunu anlık olarak takip eden bir web sitesi de bulunuyor: whereisroadster.com
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