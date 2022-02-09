Uzaya Giden İlk Araba, Elon Musk'ın Tesla'sına Ne Oldu; Şu An Nerede?

Elon Musk, dört yıl önce kendi Tesla Roadster'ını, SpaceX'in Falcon Heavy roketi ile uzaya fırlatmıştı. Peki bu otomobile ne oldu? Şu anda nerede?

Uzaya giden araba nerede?

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