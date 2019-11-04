Antenli, Fanlı Tablet Pipo X10R ile Tanışın

Uygun fiyatlı tabletler o kadar fazla ki, her bir üretici, fark yaratan özellikler sunmak ve öne geçmek için çalışıyor. Kalem ve kağıdı daha az kullanmak isteyen firmaların ilgisini kazanmayı uman Pipo X10R de uygun fiyatıyla ilk bakışta dikkat çekiyor. Kendisini bir satış noktası sistemi olarak tanımlayan cihazın amacı, müşterilerle ilgilenen çalışanlar için kalem ve kağıt yerine uygun fiyatlı bir teknoloji sunmak.
Android ile çalışan Pipo X10R, bütünleşik bir ayağa, kapsama alanını genişletmeye yarayan bir antene, dört tam boyutlu USB portuna, bir HDMI portuna, ses çıkışına ve bir ethernet portuna sahip. Ancak ilk bakışta, yurt dışındaki 200 doların altındaki fiyatıyla iyi bir cihaz gibi görünse de, yakından bakıldığında fikriniz biraz değişebilir.
Öncelikle Pipo'nun neredeyse üç yaşındaki Android 7.1 ile geldiğini ve Android 10'a yükseltilemediğini söyleyelim. 1 kilograma yakın ağırlıktaki Pipo X10R'nin üzerinde herhangi bir kamera yok ve yalnızca tek bir USB 3.0 portu var. Üstelik cihaz, içerisinde bir soğutma fanıyla geliyor ve oldukça gürültülü.
Pipo X10R'nin rakipleri karşısında işi zor görünüyor. Cihazın buna rağmen başarıya koşup koşmayacağını hep beraber göreceğiz.
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