"Anti-5G Kuantum Makinesinin" İçinden Çıkan, Görenleri Şaşırttı

5G'nin zararlarını engellediğini iddia eden "Anti-5G kuantum makinesinin" içerisinden çıkan şey, bazen telefon kutusundan çıkan salatalıktan pek de farklı değilmiş.

Anti-5G Makinesi Sahte Çıktı

5G'nin olumsuz yanlarıyla ilgili üretilen komplo teorileri, internette belirli bir kitleyi kendine inandırmayı sürdürüyor. Oluşan korkudan faydalanmak isteyen sahtekarlar, ortaya çıkardıkları sahte bir ürünle para kazanmaya çalışıyorlar.

BioShield Distribution adlı firmanın tanıttığı "kuantum holografik katalizör teknolojisini" kullanan bir cihaz (5GBioShield USB çubuğu), firmanın iddiasına göre tüm evinizi 5G'den koruyor. Ancak 348 dolarlık cihaz sökülüp içerisine bakıldığında ucuz bir USB bellek çubuğundan ibaret olduğu, korumaya yönelik gerçek veya hayali hiçbir bileşen içermediği anlaşıldı.

Dünya Sağlık Örgütü, 5G'nin sağlığa etkileri üzerine kapsamlı araştırmaların yapıldığını ve teknolojinin güvenli olduğunu söylüyor. Buna karşın anti 5G taraftarları, yeni nesil ağın bir dizi sağlık sorununa yol açabildiğini ileri sürüyorlar. 5G'nin korona virüsünün yayılmasına yol açtığını bile söyleyen bir kitle bile bulunuyor.

128MB'lık ucuz bir USB belleği olan 5GBioShield, BioShield Distribution'ın sitesinde satılmaya devam ediliyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV fırsatı
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı ? İşte La Casa De Papel 5. sezon iddiaları
A101 28 Mayıs 2020 aktüel kataloğunda tablet, TV ve cep telefonu sürprizi
Merakla beklenen Dark 3. sezon fragmanı yayınlandı! Dark 3. sezon ne zaman?
Günün En çok Okunanları
Kediler insanları kandırıyor mu? Kedi beyni hakkındaki tüm gizemler!
29.999 TL Fiyatıyla Dudak Büken Katlanabilir Telefon Mate Xs'i İnceledik!
Seyahat sınırlaması kalkıyor... Peki, HES kodu nasıl alınır?
Masaüstünüzü Isıtacak 35 Duvar Kağıdı
Ölüm Tehdidi Bile Var: Trump ve Twitter Arasındaki Savaş, En Çok O'nu Vurdu

 

 