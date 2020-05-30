"Anti-5G Kuantum Makinesinin" İçinden Çıkan, Görenleri Şaşırttı

5G'nin olumsuz yanlarıyla ilgili üretilen komplo teorileri, internette belirli bir kitleyi kendine inandırmayı sürdürüyor. Oluşan korkudan faydalanmak isteyen sahtekarlar, ortaya çıkardıkları sahte bir ürünle para kazanmaya çalışıyorlar.
BioShield Distribution adlı firmanın tanıttığı "kuantum holografik katalizör teknolojisini" kullanan bir cihaz (5GBioShield USB çubuğu), firmanın iddiasına göre tüm evinizi 5G'den koruyor. Ancak 348 dolarlık cihaz sökülüp içerisine bakıldığında ucuz bir USB bellek çubuğundan ibaret olduğu, korumaya yönelik gerçek veya hayali hiçbir bileşen içermediği anlaşıldı.
Dünya Sağlık Örgütü, 5G'nin sağlığa etkileri üzerine kapsamlı araştırmaların yapıldığını ve teknolojinin güvenli olduğunu söylüyor. Buna karşın anti 5G taraftarları, yeni nesil ağın bir dizi sağlık sorununa yol açabildiğini ileri sürüyorlar. 5G'nin korona virüsünün yayılmasına yol açtığını bile söyleyen bir kitle bile bulunuyor.
128MB'lık ucuz bir USB belleği olan 5GBioShield, BioShield Distribution'ın sitesinde satılmaya devam ediliyor.
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