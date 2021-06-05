Antivirüs Programı Kripto Para Madencisi Oluyor: İşte Norton Crypto!

NortonLifeLock yakında Norton 360 için antivirüs programlarında yaygın olarak bulunmayan bir özelliği kullanıma sunacak: Kullanıcıların Ethereum için madencilik yapmasını sağlayacak yerleşik bir madenci. Şirket, öncelikle seçilmiş katılımcılara bu özelliğe erişim izni vermeye başlayacak. Ancak önümüzdeki haftalarda Norton Crypto'yu tüm müşterilerin kullanımına sunmayı planlıyor.
Güvenlik yazılımı şirketi, madenciyi "müşterilerinin sürekli gelişen dijital yaşamlarını korumak anlamına gelen bir özellik" olarak tanıtıyor. Genelde kripto para madencilik uygulamalarının çalışabilmesi için bilgisayardaki antivirüs programını kapatmak gerekir. Bu durumda ise madenci programın içinde geldiği için, ikisi beraber çalışabiliyor olacak.
Norton Crypto, Ethereum madenciliği yapmak için bilgisayarın GPU'sunu kullanıyor ve kullanıcılar, donanım arızası nedeniyle kazara kayıpları önlemek için paralarını bulutta depolanan bir cüzdana aktarabiliyor. Son aylarda Ethereum madenciliği yapmak oldukça zorlaştı, bu nedenle, toplu madencilik girişimi için kullanıcıların çabaları bir havuzda toplanabilecek. Bu durumda, katılımcıların kazançlarını bölmeleri gerekecek ve Norton da küçük bir kesinti yapıyor olabilecek.
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