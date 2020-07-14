Antivirüs Yüklemek, 2020 Yılında Halen Gerekli mi?

Bilgisayar kullanıcıları için kolay kolay değişmeyecek bir algı varsa, o da PC'nizde bir antivirüs yazılımının olması gerektiği algısıdır. Hatta artık, akıllı telefonlarınızda bile bir antivirüs yazılımına ihtiyaç duyduğunu düşünen insan sayısı oldukça fazla.
Peki ama işletim sistemleri (Windows 10'da Windows Defender'ın varlığı gibi) ve genel olarak güvenlik alanında yaşanan ilerlemeler ile bu durum, 2020'de de geçerliliğini koruyor mu? Halen bir antivirüs yazılımının kesinlikle yüklü olması gerekli mi? Ya da yüklememek için geçerli sebepler bulunuyor mu?
Bu sorulara verilebilecek en kısa cevap, 2020 yılında halen bir antivirüs yazılımının yüklü olması gerekli. Windows 10 üzerinde her PC kullanıcısının bir antivirüse sahip olmasında halen yarar var. Ancak bunun aksini savunanlar için de bazı geçerli sebepler bulunuyor.
"Anti - antivirüs düşüncesinin" temel taşlarından biri, eğer internet üzerinde ne yaptığınız konusunda dikkatliyseniz ve mantıklı davranıyorsanız, sadece doğru siteleri ziyaret ediyor, resmi yazılım mağazalarını kullanıyor ve tıkladığınız bağlantılara yeterli dikkat ile yaklaşıyorsanız, muhtemelen hiçbir kötü amaçlı yazılımla karşılaşmayacağınız. Bu yüzden de (bu fikre göre) bir antivirüse para ödemeniz gerekli değil ve herhangi bir üçüncü parti bedava antivirüs uygulaması yükleseniz bile bu, sisteminizi yavaşlatacak bir başka yazılım olmaktan öteye gitmeyecek.
Antivirüs kurmanın gerekli olmadığını düşünenlerin diğer bir endişesi de, son zamanlarda bazı antivirüs yazılımlarının beraberlerinde çeşitli açıkları da getirmeleri ve bunların saldırganlar için bir başka saldırı kaynağı olabilmesi. Yani büyük bir ironi örneği ile, yüklemiş olduğunuz antivirüs yazılımı cihazınıza bir virüsün bulaşması için yeni bir kapı açabiliyor.
Bunlar, ilk bakışta antivirüs karşıtı olmak için oldukça mantıklı sebepler ve bu yüzden de en başta sorulan soruya netlik getirmek kolay olmayabiliyor. Ancak yine de antivirüs kullanımı için çok daha güçlü sebepler bulunduğu bir gerçek.
Özellikle antivirüs yazılımlarının getirebileceği açıklar büyük bir endişe kaynağı olsa da, antivirüsünüzün bir saldırı yöntemi olarak kullanılması oldukça düşük bir ihtimal. Kötü amaçlı saldırganların kullanabileceği, herhangi bir güvenlik yazılımının açığından çok daha büyük açıklar bulunuyor.
Bu hedefler de tahmin edilebileceği gibi işletim sistemlerindeki ve çok kullanılan internet tarayıcılarındaki büyük açıklar. Bu hedefler, kötü amaçlı saldırganlar için çok daha büyük ve karlı saldırı noktaları. Bu açıkların en yaygın hedefler olmaları ve antivirüs yazılımlarının bu daha tehlikeli saldırılara karşı koruma sağlayabilmesi, getirdikleri koruma özelliklerinin kendilerinde bulunan muhtemel açıklara göre çok daha faydalı olması anlamına geliyor.
İnternette dolanırken dikkatli olmanız ile bu yazılımlara ihtiyacınız olmayacağı konusuna gelelim... Bu durum büyük ölçüde doğru olsa da, eğer hiçbir güvenliğiniz olmadan internette dolaşıyorsanız her zaman saldırı görmeniz için ufak bir ihtimal bulunuyor. Düzgün ve büyük siteler bile sundukları reklamlar ile istem dışı bir şekilde kötü amaçlı yazılımlara araç olabiliyor. Bu yüzden de güvenli internet gezintisi davranışlarının ihtiyacınız olan tek şey olduğunu düşünmek tamamen doğru değil.
Kısacası ne kadar dikkatli bir kullanıcı olursanız olun, bir antivirüs'ün sisteminizde yüklü olmasında her zaman yarar var. Bu noktada, eğer Windows kullanıcısı iseniz, Windows Defender'a güvenip güvenmemek ise tamamen sizin kararınıza kalmış bir durum.
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