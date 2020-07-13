İnternet bu soruyu tartışıyor! Kameraya bakan hangi zebra? Sağ mı sol mu?

Vahşi yaşam fotoğrafçısı Sarosh Lodhi'nin Kenya'da çektiği 2 zebranın bulunduğu fotoğraf sosyal medyada tartışma konusu oldu. Hangi zebranın kameraya baktığını anlamak oldukça zor.

İnternet bu soruyu tartışıyor! Kameraya bakan hangi zebra?

Hindistan'ın Nagpur kentinde yaşayan vahşi yaşam fotoğrafçısı Sarosh Lodhi, geçen yıl Kenya'ya gitti. Lodhi Kenya'da Afrika'nın en ünlü ve önemli vahşi yaşamı koruma alanlarından biri olan Maasai Mara ulusal oyun rezervine gitti. 

Masai Mara Rezerve Bölgesi Kenya'nın en geniş rezerve bölgesidir. Tanzanya sınırları içerisinde yer alan Serengeti Ulusal Parkı'nı da içine alan Masai Mara'da yaşayan insanlara Masai Mara halkı adı verilir. Bu isim yerel dilde 'benekli bölge' anlamına gelir. Masai Mara kedi türleri ile ünlü bir bölgedir.

Masai Mara, aslanlar, Afrika leoparları, çitalar ve Afrika çalı fillerinin olağanüstü popülasyonları ile tanınıyor. Bu nedenle Lodhi'nin çekebileceği çok fazla görüntü vardı.

Zebraların Görüntüsü Viral Oldu

İki zebranın bulunduğu fotoğraf ise, orman memuru Parveen Kaswan'ın Twitter sayfasında yayınladıktan sonra viral oldu. İnsanlardan hangi zebranın öne baktığının tahmin edilmesi istendikten sonra sosyal medya tartışması başladı. 

Soru basit gibi görünse de, kesin bir cevaba ulaşmak zor. Sayfayı aşağı kaydırın, resme kendiniz bakın ve yorumlarda bize düşüncenizi söyleyin.

zebralar

Hangi Zebra Kameraya Bakıyor?

Peki, hangi zebranın önde olduğunu söyleyebilir misiniz? Sol tarafta olduğunu düşünüyorsanız, haklısınız. En azından Lodhi böyle söyledi. Zebraların kulaklarına da bakıldığında sağdaki zebranın kulakları dikkat çekiyor.

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