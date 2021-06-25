AOC, 144 Hz ve 1 ms 4K Oyun Monitörünü Piyasaya Çıkartıyor

AOC, 4K çözünürlük ile 144 Hz yenileme hızını birleştiren bir oyun ekranını – büyük takdir toplayan G2 ürün grubundaki 71 cm (28") U28G2XU modelini piyasaya çıkartıyor. En iyi ve en son teknoloji ürününü arayan PC oyuncuları için tasarlanmış U28G2XU modeli, kristal netliğinde 4K (UHD) çözünürlüğe sahip IPS paneli sayesinde karmaşık ayrıntıları ve canlı renkleri görüntülüyor.
Monitörlerin yıldırım hızındaki 144 Hz yenileme hızı ve 1 ms GtG tepki süresi, oyuncuların anında tepki verebilmeleri için bozulma olmadan hızlı ve akıcı bir görsel geri bildirim sağlıyor. U28G2XU modeli, AMD FreeSync Premium ve Nvidia G-Sync uyumluluğu sunuyor ve VESA DisplayHDR 400 sertifikalı olduğundan göz alıcı dinamik bir aralığa sahip. AOC U28G2XU, 889 USD tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden Ağustos 2021'den itibaren piyasada bulunabilecek.
Yeni bir çağ
Artık bunu sağlayabilecek GPU gücü piyasada bulunabilir olduğundan, 4K çözünürlükteki ve yüksek yenileme hızlarındaki PC oyunculuğu artık burada ve kitlelerin kolayca erişiminde. Rekabetçi oyunlarda, 144 Hz'lik yenileme hızı artık asgari bir özellik haline geldi, böylece oyuncular anında tepki verebiliyorlar. 4K gibi daha yüksek çözünürlüklerde oynarken ise, oyuncular bazı görsellerin neredeyse gerçekten ayırdedilemez olduğunu takdir edebiliyorlar.
Kendilerini belirli oyun türleri ile sınırlamayan oyuncular için 4K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızına sahip bir monitör, PC oyun sahnesinin şimdiye dek gördüğü en iyi özellik kombinasyonu olabilir.
4K çözünürlük ile, RTS oyuncuları oyun dünyalarının daha fazlasını tek seferde görebilirler ve stratejilerini daha doğru bir biçimde planlayabilirler. RPG ve aksiyon müsabakalarında, görüntüler ve dokular neon aydınlatmalı sokakları, baş döndüren manzaraları ve capcanlı, parlak metal zırhları gerçeğe yakın bir kalitede gösterilebilir. U28G2XU ile, böyle zengin bir içerik, 144 Hz gibi akıcı bir yenileme hızı ile görüntülenebilir. Üstelik 1 ms GtG tepki süresi sayesinde, farkedilir herhangi bir hayalet görüntü olmadan, o "bağlantıda olma hissi", bir sonraki düzeye taşınır. Günümüzde, DLSS gibi gelişmiş GPU teknolojileri ile, 4K'de saniyede 60 kareden fazlasını elde etmek artık hiç olmadığı kadar erişilebilir. En iyi PC oyunculuğunu tatmak için, AOC U28G2XU reddedilemez bir teklif.
Uzun ömürlü ve istisnai özellikler
71 cm (28") boyutundaki panele sahip AOC U28G2XU abartısız ve zarif kırmızı vurgularla ve 3 taraftan çerçevesiz bir tasarımla sunuluyor. Bu monitör, doğal çözünürlüğü 4K (3840x2160) olan bir IPS paneli ile donatıldı. 4K çözünürlükte 144 Hz yenileme hızı iki DisplayPort (1.4) bağlantısı ile destekleniyor, öte yandan iki HDMI 2.0 portu da 4K'yi 60 Hz'de destekliyor. U28G2XU PC oyunları için tasarlanmış da olsa, yeni nesil konsollar da, monitörün HDMI 2.0 portu sayesinde, 120 Hz yenileme hızında ve QHD çözünürlükte kullanılabilirler.
IPS panel teknolojisi sayesinde, bu monitör 178/178° görüntüleme açıları, geniş bir renk gamı ve optimal renk deneyimi (%98.8 DCI-P3 kapsamı) sunuyor. U28G2XU modelinin parlaklığı 370 nit ve kontrastı da 1000:1 olarak ölçülüyor. VESA DisplayHDR 400 sertifikasyon da parlak patlamalarda ve karanlık köşelerde yüksek bir dinamik aralığı garantiliyor.
Oyuncular günümüzde giderek daha fazla çoklu görev yürütür hale geldiler, oyun oynarken arkadaşlarıyla etkileşimde bulunup bir yandan canlı yayın yapıp bir yandan da içerikleri hakkında yorum yapıyorlar. İşte böyle durumlar ve daha fazlası için, U28G2XU Picture-by-Picture modunu da destekliyor. Bu şekilde iki görüntü kaynağı birden yan yana görüntülenebilir.
AOC U28G2XU modelinin esnekliği ve evden çalışmak için potansiyeli çok yüksek: Modelin dahili 4-port USB 3.2 hub'ı, tuş takımları, fareler ve webcam gibi çevre birimlerini bağlamayı çok kolay hale getiriyor ve yayıntısız, temiz bir oyun ve çalışma masası sağlıyor. Monitör, iki adet 3 W hoparlör ile donatıldı, kulaklık çıkışı da AOC'nin yeni GH200 modeli gibi harici kulaklıkları bağlamak için kullanışlı olabilir.
Ergonomik duruş anlamında tüm oyuncuların gereksinimlerine yanıt verebilmek için, U28G2XU'nin ayağının yüksekliği ayarlanabilir (130 mm) ve geniş eğilme (-5/21.5°) ve sağa sola dönme (-32/32°) aralıkları sunuyor. Ayrıca ekranı bir monitör koluna takmak için VESA 100 mm montajı ile de sunuluyor. Üstelik oyun seansları uzayıp gecenin ilerleyen saatlerine devam ettiğinde, Düşük Mavi Işık modu zararlı olabilecek mavi dalga boylarını azaltıyor ve FlickerFree teknolojisi ise arka aydınlatmanın titremesini ortadan kaldırıyor.
AOC'nin G2 ürün grubunun diğer üyelerinde olduğu gibi, AOC U28G2XU modeli de, Dial Point (nişangah), Game Color (renk doygunluğu) ve Shadow Control (gölge kontrolü) gibi özellikleri ve altı oyun modunu desteklediğinden oyuncular oyunlarından en iyi şekilde yararlanarak rakiplerine karşı avantaj sağlayabilirler.
AOC U28G2XU, 889 USD tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden Ağustos 2021'den itibaren piyasada bulunabilecek
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