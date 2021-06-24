iPhone 13 Fiyatı Ne Kadar Olacak? Gelen haberler Hiç de Fena Değil!

iPhone 13 serisi hakkında bugüne kadar çok şey duyduk, ancak pek duymadığımız konu fiyattı. Sonunda iPhone 13 fiyatına ilişkin olarak da bilgiler gelmeye başladı. Öncelikle şunu söyleyelim ki, elbette Apple'ın iPhone 13 serisinin iPhone 12'den ucuz olmayacağı bir gerçek. Zira Apple fiyat konusunda genellikle aynı tavrı sergiliyor ve mümkün mertebe fiyat baremini iPhone kullanıcılarının alıştığı çizgide tutmaya gayret ediyor.
iPhone 13'ün iPhone 12 serisinden daha pahalı olacağı yönünde spekülasyonlar duyulmuş ve beklenti bu yönde olsa da, araştırma şirketi TrendForce'tan gelen bilgiye göre iPhone 13 fiyatı iPhone 12 modelleriyle aynı olacak.
Buna ilişkin olarak iPhone 12'nin 799 Dolar fiyattan başladığını düşündüğümüzde iPhone 13'ün fiyatının da 799 Dolar olacağını söyleyebiliriz. Buna karşılık iPhone 12 mini 699 Dolar ve iPhone 12 Pro 999 Dolar fiyat etiketiyle raflarda yer almıştı. Buradan hareketle iPhone 13 mini 699 Dolar ve iPhone 13 Pro 999 Dolar fiyatla satışa sunulabilir. Yine iPhone 13 Pro Max'in de 1099 Dolar ile fiyatlanması bekleniyor.
Elbette bunlar yurt dışı için geçerli. Bizdeki durum muhtemelen farklı olacak zira döviz kuru iPhone 12'nin piyasaya çıktığı gün ile aynı değil.
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