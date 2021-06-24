iPhone 13 Fiyatı Ne Kadar Olacak? Gelen haberler Hiç de Fena Değil!

Apple, iPhone 13'ün fiyatını iPhone 12 kadar yüksek belirlemeyecek mi? iPhone 13 fiyatı ne kadar olacak? İşte iPhone 13 fiyatı hakkında bilinmesi gerekenler.