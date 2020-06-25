AOC, Oyun Monitörlerinde Dünya Çapında 1 Numara

AOC, 2020 yılının ilk çeyreğinde oyun monitörleri alanında, dünya çapındaki piyasa liderliğini açıklıyor. Marka, küresel çaptaki en yüksek, % 19.5 pazar payını elde etti ve rakiplerini ardarda iki çeyrek boyunca geçmiş oldu (IDC Gaming Tracker 2020 birinci çeyrek).
Buna ek olarak, piyasa analiz şirketi Context'in en son rakamlarına göre, Avrupa monitör piyasası 2016 yılının birinci çeyreğinden beri ardı ardına büyüdüğü beşinci yıla girdi. 2020 yılının birinci çeyreğinde, monitör piyasası, 2019 yılının birinci çeyreğine kıyasla % 5 büyüdü. Her ikisi de dünyanın en büyük LCD üreticisi TPV'ye ait olan ekran uzmanları AOC ve MMD (Philips monitörlerinin marka lisans ortağı), satış hacimlerini % 12.3 artırarak piyasadaki büyümenin iki kat üzerinde büyüdü. Sürekli genişleyen ve oldukça rekabetçi olan bir piyasada, her iki markanın birleşik pazar payı 2018 yılının birinci çeyreğinden beri onları üçüncülük konumuna yerleştiriyor. Bu iki markanın toplam pazar payı ise % 14.9.
G1 ve G2 serisindeki bir hayli başarılı, ödüllü oyun monitörleri ve birinci sınıf oyun serisi AGON'daki en yeni AGON3 modelleri sayesinde; ekran uzmanı AOC, % 28.3 pazar payı ile yüksek yenileme hızına sahip (100 Hz ve daha hızlı) monitör piyasasında birinciliğe yükseldi ve geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla satış hacmini % 40 oranında etkileyici şekilde artırdı.
Büyük ekranlı monitörler de (27 inç ve üstü) 2020 yılının ilk çeyreğinde monitör piyasasında anlamlı bir büyüme gerçekleştirdi. 2020 yılının ilk çeyreğinde, bu segment, 2019 yılının ilk çeyreğine kıyasla % 22.1 oranında büyüdü. AOC ve MMD birlikte bu büyümeyi iki katından fazla artırmayı başardılar ve toplam hacimlerini aynı dönemde % 47.4 oranında artırarak 2020 yılının birinci çeyreğinde bu segmentte en yüksek satış rakamlarını elde ettiler. Philips monitörleri (MMD) hacmini % 21.5 artırdı. AOC ise satış hacmini aynı dönemde % 89.1 büyüterek dikkat çekti ve böylece bu segmentte, en hızlı büyüyen marka oldu. Her iki marka birlikte düşünüldüğünde, bir öndeki yılın aynı dönemine kıyasla toplam pazar paylarını % 2.8 oranında artırıp büyümekte olan bu piyasanın % 16.2'sini elde ederek büyük monitör (27"+) segmentinde birinciliği elde ettiler.
Genel olarak monitör piyasası, çeşitli gelişmeler sayesinde büyümeye devam ediyor. Yüksek çözünürlüklü ekranların (QHD ve UHD) hacmi, dünya çapında 2019 yılının birinci çeyreğinden 2020 yılının birinci çeyreğine kadar % 40 oranında büyüyerek yaygın Full HD ekranlardan yüksek çözünürlüğe kademeli bir geçişin altını çizmiş oldu. Ayrıca UltraWide (ve SuperWide) ekranlar (21:9, 32:9 ve 32:10 görüntü oranları) – AOC CU34G2X ya da Philips 43 inç 439P9H veya 49 inç 499P9H gibi modeller – hem daha gelişmiş sürükleyicilik hem de sağladıkları üretkenlik sayesinde daha da yaygınlaşmaya başladı. Bu monitörlerin dünya genelinde sergilediği büyüme, bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında % 100 oldu. Kavisli ekranlar da giderek popülerleşmeye başladı: kavisli ekran piyasası, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 63 oranında artış gösterdi. Ayrıca büyük monitörlere talep de arttı, özellikle de üretkenliğin çok önemli olduğu iş ortamlarında. 27 inç ekran ölçüsü ise yeni standart haline geldi. Daha büyük ekranlar genellikle artırılmış esneklik ve yenilikçi çözümler için de yeni teknolojiler sunuyorlar, böylece Gigabit Ethernet portlarına, MultiView (Picture-In-Picture imkanına) ve KVM anahtarlarına sahip tam donanımlı USB-C dock istasyonlu monitörler gibi daha fazla üretkenliği ve kullanım kolaylığını beraberinde getiriyorlar.
Oyun sektöründe ise yüksek yenileme hızlarına duyulan talep sürüyor. 100 Hz ve üstü monitörlerin piyasa hacmi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 60 büyürken 144 Hz ve üzeri ise % 76 büyüme gösterdi.
AOC'nin bu dönemdeki büyümesinin (bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla satış hacminde % 13.9'luk bir artış) oyun tutkunlarına, sıkı ve profesyonel espor oyuncularına sunduğu geniş monitör portföyü ile mutlaka ilgisi var. Bu tür monitörlerin yüksek performans özellikleri bulunuyor. Bu özellikler arasında yüksek yenileme oranları, düşük tepki süreleri ve sürükleyici oyunlar için kavisli paneller var. AOC'nin gösterdiği büyüme, aynı zamanda B1 (Basit), E1 (Temel) ve P1 (Profesyonel) serileri gibi KOBİ'ler ve kamu sektörleri için rekabetçi bir şekilde fiyatlandırılmış ve iyi donanımlı iş ekranlarından da kaynaklanıyor. Oyun ve iş ürün gruplarındaki büyük ekran ölçüleri de (örneğin P1 serisi ile) AOC için kayda değer bir büyüme alanı oldu (Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 89.1 büyüme).
Philips monitörlerindeki büyüme ise 271B7QGJEB gibi sürdürülebilir, "çevre dostu" çözümler, Ethernet bağlantısına sahip USB-C dock istasyonlu monitörleri gibi yenilikçi çözümler, enerji tüketimini azaltmaya yönelik PowerSensor ve Windows Hello ile anında login (giriş) sağlayarak daha fazla güvenlik ve kullanım kolaylığı veren açılır kapanır webcam sayesinde mümkün hale geldi.
Philips monitörleri, basit USB-C bağlantılı monitörlerden tam kapsamlı, USB-C ile Ethernet ve Power Delivery (Güç Temini) de sağlayan entegre USB-C docking istasyonlu seçeneklerine kadar, piyasadaki en geniş USB-C portfoyüne sahip (bu segmentte % 12.27 pazar payı ile). İşte bu "USB-C" monitör segmentinde, Philips monitörleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 14, bir önceki çeyreğe kıyasla da % 40 büyüdü. Ek olarak, Momentum ürün grubundaki 32 inçlik 326M6VJRMB ve grubun amiral gemisi 43 inçlik 436M6VBPAB gibi konsol oyun monitörleri de MMD'nin büyümesine katkıda bulundular. Son olarak da, 439P9H (32:10) ve 499P9H (32:9) monitörleri gibi, iş kullanıcılarının istediği özellikler (büyük ekran ölçüleri, açılır kapanır webcam, PowerSensor ile artan verimlilik, tam kapsamlı USB-C docking istasyonu) ile donatılmış SuperWide modeller de MMD'nin büyümesinde etkili faktörler oldu. 43 inç + 49 inçlik bu segmentte, Philips monitörleri piyasada üçüncü sırada bulunuyor.
Ayrıca Philips monitörlerinin satışlarının artmasına katkıda bulunan etmenlerden biri de B2B odaklı B9T serisindeki 10 noktalı dokunmatik ekranlar. Bu modeller, toz/su geçirmez (IP65 sertifikalı) dizayn ve açık hava kullanımına yönelik yüksek oranda ayarlanabilir, bir ayağa sahip. Bu nedenle de oteller, restoranlar, kafeler, eğitim sektörü ve Satış Noktası uygulamaları için mükemmel derecede uygun.
AOC Uluslararası Avrupa ve MMD Monitörleri & Ekranları Avrupa Pazarlama & İş Yönetimi Direktörü Stefan Sommer şunları söyledi: "Son çeyrek ile birlikte, AOC ve Philips monitörleri bir kez daha piyasanın üzerinde bir artışa tanıklık etti. Her iki marka için de, tüketicinin bir monitörden ne istediğini yakından izliyoruz. İster yüksek yenileme hızları, en yeni teknolojiler ve oyun monitörleri için doğru paneller ya da UltraWide ve SuperWide ekranlar olsun, ister iş monitörleri için enerji tasarruflu ve üretkenlik artıran özellikler olsun, her piyasa için bir çözümümüz var ve satış rakamlarımız da doğru yolda olduğumuzu kanıtlıyor."
Türkiye'de, 2020 yılının birinci çeyreğinde monitör piyasası, 2019 yılının ilk çeyreğine kıyasla % 43.1 artış gösterdi. AOC ve MMD, bu büyümeyi neredeyse dört kat artırdı ve aynı dönemde toplam hacminde % 164.6 artış gösterdi. AOC, satış hacmini % 176 gibi etkileyici bir oranda, MMD ise % 157.6 oranında artırdı. Her iki markanın birleşik pazar payı ise % 21.9. Bu oran, 2019 yılının birinci çeyreğindeki pazar paylarından tam % 10 daha yüksek. Toplamda MMD, 2019 yılının birinci çeyreğine kıyasla % 5.8'lik bir artış ile, % 13.2'lik bir pazar payına sahip oldu. Böylece pazar payı açısından marka ikinci sıraya yerleşti. AOC'nin uygun bütçeli ve becerikli G1 ve G2 serisi oyun monitörlerinin başarısı, aynı zamanda da Philips monitörlerinin sunduğu yenilikçi, iş odaklı çözümler Türkiye'deki piyasa tarafından olumlu karşılandı.
Büyük ölçülü monitör segmentinde ise piyasa, aynı dönemde % 61.9'luk bir artışla daha da büyüdü. İki markanın birleşik hacim büyümesi ise % 170.8 oldu. AOC'deki artış yaklaşık üç kat iken (% 314.5), MMD'deki artış ise % 40.8 idi. Her iki markanın bu segmentteki pazar payı % 19.1 oldu, bu da markaları ikinci yaptı. Bu da, aynı dönemde, her iki marka için, pazar paylarında toplam % 7.7'lik bir artış anlamına geldi. Sadece AOC'nin artışı % 8.5 oldu, böylece marka % 13.9 pazar payı ile üçüncü sıraya yerleşti .
MMD ve AOC İtalya ve Türkiye Satış Direktörü Berkay Doğan, şunları söyledi: "Türkiye'deki monitör piyasası çok hızlı büyüyor. İlk çeyrekte elde ettiğimiz satış hacmimiz ile pazar payı açısından bir numara olduk. Büyük monitör segmentinde ise, AOC ile daha da büyük bir başarı elde ettik ve satış hacmimizi üç kat artırdık. Etkileyici rakamlar elde ettik, Türkiye'ye kocaman teşekkürler."
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