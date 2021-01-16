AOC, Oyun Monitörlerinde Dünyanın 1 Numarası

AOC, Context'in son piyasa rakamlarına göre, 2020'nin üçüncü çeyreğinde, Avrupa çapında -120 Hz ve üstü- oyun monitörleri pazar payında bir kez daha %27 ile birinci sırada olduğunu ve geçen yıl, 2019'un üçüncü çeyreğinde elde ettiği lider konumu sürdürdüğünü duyurdu.
Ayrıca, IDC Quarterly Gaming Tracker (Çeyrek Bazlı Oyun İzleme) 2020 ikinci çeyrek rakamlarına göre, AOC dünya çapında oyun monitörleri alanında en yüksek pazar payına da (%20) sahip. Oyun monitörü, 100 Hz ve üstü yenileme oranına sahip monitör olarak tanımlanıyor. Bu oran, rekabetçi oyuncuların rakiplerini yenmelerini sağlayacak en hızlı ve en akıcı deneyim için gerekli.
21.5 inçten 49 inçe kadar monitör ölçülerinde, çeşitli görüntü oranlarında (16:9, 21:9, 32:9) değişen, Full HD'den Ultra HD ve ötesine (5120x1440) çıkan çözünürlüklerde, 240 Hz'e çıkan yenileme oranları ve 0.5 ms kadar düşük tepki sürelerine sahip geniş bir oyun monitörü portföyü sunan AOC, her tür bütçe ve ihtiyaçtan kullanıcıya göre bir oyun monitörü sunuyor.
Oyun monitörü piyasası son çeyrekte hızla büyüdü. Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla satılan bütün oyun monitörleri hacminde %126'lık artış kaydedildi.
2014'te ilk oyun monitörünün ve 2016'da birinci sınıf oyun markası AGON' un piyasaya çıkmasından bu yana, AOC bu alanda yeni bir oyuncu değil ve oyuncuların tutku ve isteklerini anlıyor. AOC, aynı zamanda başarılı e-spor organizasyonu G2 Esports ile ortaklık kurdu ve aralarında Red Bull ve ESL turnuvalarının da bulunduğu Avrupa'nın dört bir yanında gerçekleştirilen çeşitli oyun organizasyonlarına sponsor olarak oyun monitörlerinin en elit oyuncularının sahnesine bile uygun olduğunu kanıtladı.
AOC'nin büyük başarısına etki eden faktörler arasında, geçen yıl piyasaya çıkartılan ödüllü G2 serisi bulunuyor. Bu seri, oyuncuların onayını aldı ve aralarında 144 Hz yenileme hızına ve canlı bir IPS paneline sahip, 24 inçlik 24G2U modeli ile "En İyi Oyun Monitörü" ve "En İyi, Bütçe Dostu Oyun Monitörü" gibi ödüllerin de bulunduğu pek çok ödül kazandı.
Avrupa'da AOC, 2019'un üçüncü çeyreğindeki % 23'lük lider pazar payını 2020'nin üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4 ve bir önceki çeyreğe (2020'nin ikinci çeyreğine) kıyasla %6 artırarak %27'ye yükseltti. Bu büyük başarı, aynı zamanda AOC'nin satılan monitör hacmini bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %167 gibi etkileyici bir oranda artırmasında da görülebilir. AOC bunları yaparken toplam piyasadaki büyüme, aynı dönem için %126 olarak kaydedildi. AOC, Avrupa ülkelerinin çoğunluğunda piyasada birinci konuma ulaştı, hatta bazılarında %49'luk, etkileyici bir pazar payı elde etti. 18 ülkede/bölgede AOC, oyun monitörleri alanındaki pazar payının %25'inden çok daha fazlasına sahip. Bu da, satılan her dört oyun monitöründen birinin bir AOC monitörü olduğu anlamına geliyor.
Avrupa Pazarlama & İş Direktörü Stefan Sommer şunları söyledi: "Son çeyrekte, Avrupa'da oyun monitörleri alanında bir çeyrekte sattığımız en yüksek hacmin satışını gerçekleştirdik. Tüm müşterilerimize çok teşekkür ederiz. Aynı trend tüm dünya için de geçerli, burada da bir numaralı oyun monitörü markası olduk. AOC olarak, ana akım AOC Gaming ve premium AGON markalarımız ile son teknoloji ürünü oyun monitörleri geliştirmeye devam ediyoruz ve konu oyun monitörleri olduğunda, bir kez daha müşterilerimizin birinci tercihiyiz."
Türkiye'de, oyun monitörleri piyasası 2020'nin üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %53 büyüdü. AOC ise, aynı dönemde bu büyümeyi de geçerek hacmini %92 artırdı. Bir önceki çeyrek ile karşılaştırıldığında, AOC pazar payını %7 artırdı. 2019'un üçüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında ise AOC'nin pazar payı, %7'lik bir artış gösterdi, böylece 2020'nin üçüncü çeyreğinde %33 pazar payı ile birinciliğini korudu.
MMD ve AOC İtalya ve Türkiye Satış Direktörü Berkay Doğan ise şunları söyledi: "AOC'nin oyun monitörleri portföyü, aynı anda hem muhteşem bir değer hem de yüksek bir performans sunuyor, Türkiye'den müşterilerimiz de bunu çok takdir ediyorlar. Satış rakamlarımızı ve pazar payımızı %7 artırmayı başardık, ve segmentin üçte birini kapsayarak süregiden bir şekilde piyasa lideri olmayı başardık."
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