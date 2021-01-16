AOC, Oyun Monitörlerinde Dünyanın 1 Numarası

Ekran uzmanı AOC, Context'in son piyasa rakamlarına göre, 2020'nin üçüncü çeyreğinde, Avrupa çapında -120 Hz ve üstü- oyun monitörleri pazar payında bir kez daha %27 ile birinci sırada olduğunu ve geçen yıl, 2019'un üçüncü çeyreğinde elde ettiği lider konumu sürdürdüğünü duyurdu.