Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı Haberimizde

Samsung'un bugün tanıttığı Galaxy S21 serisi telefonlarının en üst basamağında tabii ki Galaxy S21 Ultra'yı görüyoruz. Galaxy S21 ve Galaxy S21+'ın benzerliklerinin aksine, Galaxy S21 Ultra sunduğu özelliklerle çok farklı bir noktada duruyor.
Yonga seti konusunda bir fark yok. Diğer iki Galaxy S21 modelinde olduğu gibi, Galaxy S21 Ultra'da da Avrupa ve Türkiye pazarı için Exynos 2100, ABD, Çin ve Kore pazarları için Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti kullanılmış. Ama depolama alanı ve RAM konularında Galaxy S21 Ultra'nın üstün yanları ortaya çıkıyor.
Samsung, Galaxy S21 Ultra için 128 ve 256GB dahili depolama alanlarına 512GB seçeneğini de eklemiş. Diğer 2 model gibi, bu telefonda da bellek kartı desteği bulunmuyor. 128 ve 256GB'lık modellerde 12GB RAM bulunurken, 512GB'lık modelde 16GB RAM bulunduğunu görüyoruz.
Galaxy S21 Ultra'nın Ekranı
Galaxy S21 Ultra'nın ekranı, Galaxy S21+ ekranından 0.1 inç daha büyük; yani 6.8 inç büyüklüğünde. Ama Dynamic AMOLED 2X ekran, bu kez 1.440 x 3.200 piksel çözünürlüğe kadar çıkabiliyor. 120Hz tazeleme hızı ve 1.500 nits maksimum parlaklık sunabilen ekran Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor; HDR10+ desteğine de sahip. Ekranın altında ultrasonik parmak izi sensörü de bulunuyor.
Galaxy S21 Ultra'nın diğer 2 kardeşinden ayrıldığı bir diğer nokta ise kasa yapısı. Samsung bu kez, arka kısımda da cam kullanmış. Galaxy S21 ve Galaxy S21+'ın arkası ise plastik. Çerçeve, yine alüminyumdan imal edilmiş.
Galaxy S21 Ultra, sık sık karşımıza çıkan sızıntılrın da söylediği gibi, S Pen desteği ile geliyor. Galaxy S21 Ultra'nın S Pen desteği ve bir S Pen ile geleceği zaten konuşulan bir konuydu ve Samsung, Galaxy Note serisine özgü olan bu özelliği ilk kez Galaxy S telefonlarına taşımış oluyor. Dahası, telefonla birlikte S Pen Pro da tanıtıldı. Yeni S Pen Pro, bu yılın ortalarında satışa sunulacak.
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Galaxy S21 Ultra'nın Kamerası
Kamera tarafında da Galaxy S21 Ultra'nın farklı bir telefon olduğunu görmek mümkün. Ön kamera 40 megapiksel çözünürlüğe sahip ve f/2.2 diyafram değeri ile birlikte geliyor. Arkada ise bu kez bizi, 4 lensten oluşan bir kamera sistemi karşılıyor. Bu sistemi oluşturan lensler şu şekilde listelenebilir: 108 megapiksel geniş açı (f/1.8 diyafram değeri, lazer odaklamalı, optik imaj sabitleyici), 10 megapiksellik periskop telefoto (f/4.9 diyafram değeri, optik imaj sabitleyici, 10X optik zum), 10 megapiksellik telefoto (f/2.4 diyafram değeri, optik imaj sabitleyici, 3X optik zum) ve 12 megapiksellik ultra geniş açı (f/2.2 diyafram değeri).
Dörtlü kamera sistemi, 24 ve 30 fps hızında 8K video, 30 ve 60 fps hızında 4K video ve 30, 60, 240 fps hızında 1080p video çekebiliyor. Ön kamera ise, 30 ve 60 fps hızında 4K video ile 30fps hızında 1080p video çekimi yapabiliyor.
Galaxy S21 Ultra'da da 3.5 mm kulaklık girişi bulunmuyor. Çift hoparlör ise, Samsung'un açıklamalarına bakılırsa üst seviye ses kalitesi sunabiliyor.
Galaxy S21 Ultra'nın Bataryası
Galaxy S21 Ultra'nın bataryası, 5.000mAh kapasiteye sahip. 25W hızlı şarj, 15W hızlı kablosuz şarj ve 4.5W ters kablosuz şarj yetenekleri bu bataryaya eşlik ediyor. Galaxy S20 Ultra'da 45W şarj hızı desteklenirken, S21 Ultra'da bu hızın 25W ile sınırlı kalması şaşırtıcı.
Bir şaşırtıcı haber de kutunun içinden geliyor: Samsung, Galaxy S21 serisindeki hiç bir telefonun kutusuna şarj cihazı ya da kulaklık dahil etmiyor. Yani bunlar için ekstra para harcamanız gerekecek.
Telefonun diğer dikkat çeken özellikleri ise şu şekilde: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB Type-C 3.2 desteği, Samsung Kablosuz DeX, IP68 suya ve toza dayanıklılık.
Samsung Galaxy S21 Ultra Fiyatı Ne Kadar?
Siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan Galaxy S21 Ultra'nın başlangıç fiyatı 1.199 Dolar olarak açıklandı. Satışına Şubat ayının başında başlanması beklenen telefon, kutusundan Android 11 ve One UI 3.1 ile çıkacak.
Cihazın Türkiye fiyatı ise, 15.999 TL'den başlayacak.
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