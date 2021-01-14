Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı Haberimizde

Galaxy S21 serisinin en güçlü modeli olan Galaxy S21 Ultra 5G, bugünkü Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G özellikleri ve fiyatı haberimizde...