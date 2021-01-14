Samsung Galaxy S21 5G Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung, online olarak düzenlediği Unpacked etkinliğinde, yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S21'i resmi olarak tanıttı. Son birkaç aydır gelen sızıntılar sayesinde zaten hakkında pek çok şeyi bildiğimiz yeni Galaxy S21, böylece tamamen ortaya çıkmış oldu.
5G desteği ile birlikte gelen Galaxy S21'de kullanılan yonga seti, Samsung'un iki gün önce tanıttığı Exynos 2100. Tabii ki bu yonga seti, Avrupa ve doğal olarak Türkiye'de satılacak olan Galaxy S21'lerde karşımıza çıkacak. ABD'de, Çin'de ve Kore'de raflara çıkacak olan modeller ise, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 888'inden alacak.
Telefon, 128 ve 256 olmak üzere iki farklı dahili depolama seçeneği ile geliyor. Beklendiği gibi, Galaxy S21'de bellek kartı desteği bulunmuyor. Samsung'un daha önce de bellek kartı desteği sunmayan modelleri piyasaya sürdüğünü gördük ve durum, Samsung kullanıcılarını pek de memnun etmemişti. Koreli şirketin neden tekrar aynı yolu seçtiğini anlamak biraz güç.
Galaxy S21'de Ne Kadar RAM Var?
Galaxy S21'de bulunan RAM miktarı 8GB. Kutusundan Android 11 ve One UI 3.1 ile çıkacak olan telefonda, ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü de yerini alıyor.
Galaxy S21'in ekranı 6.2 inç büyüklüğünde. Dynamic AMOLED 2X ekran 1.080 x 2.400 piksel çözünürlüğü destekliyor. Tabii ki 120Hz tazeleme hızı da ekranın özellikleri arasında. Ama Samsung bu kez, ekrana "adaptif ekran" adını vermiş. Yani ekran, 48 ve 120Hz arasında geçiş yapabiliyor. Corning Gorilla Glass Victus ile korunan ekran, maksimum 1.300 nits parlaklığa ve HDR10+ desteğine sahip.
Galaxy S21'in boyutları, 151.7 x 71.2 x 7.9 mm. Ağırlık ise 171 gram olarak açıklandı. Telefonun arka kısmı plastik bir kapağa sahipken, çerçeve alüminyumdan imal edilmiş. Tasarım açısından en büyük yenilik ise, kuşkusuz kamera konusunda yaşanmış durumda.
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Galaxy S21'in Kameraları
Telefonun ön kamerası, yine ekranın üst ortasındaki küçük kamera deliğinde yer alıyor. 10 megapiksel çözünürlüğe sahip olan kamera, 30 ve 60fps hızlarında 4K video çekebiliyor.
Arkada ise, bizi üçlü bir kamera sistemi karşılıyor. 12 megapiksellik ilk lens f/1.8 diyafram değerine sahip; optik imaj sabitleyici ile birlikte geliyor. 64 megapiksellik telefoto lensin diyafram değeri f/2.0 iken, 12 megapiksellik ultra geniş açı lensinin diyafram değeri f/2.2.
Bu kamera sistemi, 30fps hızında 8K video çekimlerine imkan tanıyor. 1080p videolarda ise kare oranı 120fps'ye kadar çıkıyor. 4K video çekimleri, 30 veya 60fps ile yapılabiliyor.
Galaxy S21'de, tahmin edebileceğiniz gibi bir kulaklık girişi bulunmuyor. Ancak çift hoparlör, yine telefondaki yerini almış durumda.
Galaxy S21'in Pili Ne Kadar?
Samsung, Galaxy S21'de 4.000mAh kapasiteli bir pile yer vermiş. Bu pil, 25W hızlı şarj desteğine sahip. Ayrıca 15W hızlı kablosuz şarj ve 4.5W ters kablosuz şarj imkanı da sunuluyor.
Samsung, Galaxy S21 serisindeki telefonların kutularına kulaklık ya da şarj aleti dahil etmiyor. Apple aynısını yaptığında sosyal medya hesaplarından göndermeler yapan Samsung'un aynı yolu seçmesi ilginç. Ama bunun olacağı, zaten bir süredir konuşuluyordu ve sürpriz olduğu söylenemez.
Telefonun diğer dikkat çeken özellikleri ise şu şekilde: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB Type-C 3.2 desteği, Samsung Kablosuz DeX, IP68 suya ve toza dayanıklılık.
Galaxy S21 5G Fiyatı Ne Kadar?
Gri, menekşe, beyaz ve pembe renklerde satışa sunulacak olan Galaxy S21'in başlangıç fiyatı 799 Dolar olarak açıklandı. Satışa sunulma tarihi ise Şubat ayının başı.
Cihazın Türkiye'deki başlangıç fiyatı ise, 9.999 TL olacak.
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