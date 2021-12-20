Apache Log4Shell Güvenlik Açığı Nedir?

Geçtiğimiz günlerde sunucu sistemlerini hedef alan Apache Log4Shell güvenlik açığına dair detaylar siber güvenlik gündeminde önemli bir yer tuttu. Peki, Apache Log4Shell nedir?

Apache Log4Shell Güvenlik Açığı Nedir?

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