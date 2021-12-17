GoDaddy en popüler dört alan adı uzantısını paylaştı

Küresel pandemi nedeniyle daha fazla insanın işletmelerin fiziksel mekanlarına gitmek yerine online kanalları tercih etmesiyle birlikte, işletmeler için bir online varlığa sahip olmanın önemi arttı.
İşletmeler için mükemmel bir alan adı seçmenin artık daha da önemli olduğunu belirten GoDaddy, alan adlarının ve uzantıların küçük işletme sahipleri ve girişimciler için önemini vurguladı ve en yaygın alan adı uzantılarını paylaştı.
Doğru Alan Adı Uzantısının Önemi
GoDaddy MENAT Genel Müdürü Selina Bieber, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "İşletmenizin online varlığı için bir alan adı seçmek çok önemlidir ve markayı ve işletmeyi yansıtan, hatırlaması ve yazılması kolay bir ad bulmanın yanı sıra alan adı uzantısının kullanılabilir olduğundan emin olmak gibi çeşitli etkenleri göz önünde bulundurmayı gerektirir. Doğru alan adı uzantısı işletmenize, faaliyet gösterdiğiniz sektöre veya konumunuza bağlı olabilir."
Alan adı seçerken tanıdık bir uzantı tercih etmenin küçük işletme sahipleri ve girişimciler için faydalı olabileceğini belirten GoDaddy, en yaygın güncel alan adı uzantılarını paylaştı:
1. com
En eski ve en yaygın kullanılan .com alan adı uzantısı, aynı zamanda en çok bilinen ve en akılda kalan uzantı haline geldi. Arama motoru görünürlüğü de daha yüksek olan bu uzantı, yeni veya bilinmeyen uzantılara kıyasla arama motoru sonuç sıralamalarında daha olumlu etki yaratabilir. Ancak .com çok popüler bir uzantı olduğundan .com alan adlarının rekabet oranı da diğerlerine kıyasla daha yüksektir ve yaygın adların çoğu halihazırda alınmış veya yalnızca premium fiyatlarla mevcut olabilir. Yeni başlayan işletmeler, isimleri için son kararlarını vermeden önce .com alan adının müsait olup olmadığını kontrol etmeyi de göz önünde bulundurabilirler. Ancak, halihazırda kurulmuş işletmelerin .com adı müsait değilse, diğer yaygın uzantıların kullanılabilirliğini kontrol edebilir veya işletmelerini yansıtan .shop, .services gibi yeni alan adı uzantılarından birini seçebilirler.
2. net
Başlarda internet sağlayıcıları veya ağ teknolojileri şirketleri için düşünülen .net, herkesin kullanımına açık ve .com'a popüler bir alternatif sunan bir uzantı. .net, ağ anlamına gelen "network"ün kısaltması olduğundan teknoloji tabanlı şirketler için tercih edilen bir alternatif olabilir. Yaygın olarak bilinen ancak rekabet oranı .com kadar fazla olmayan .net, istedikleri .com alan adını bulamayanlar için popüler ve profesyonel görünümlü bir alternatif sunabilir.
3. org
"Organizasyon" anlamına gelen .org uzantısı, başlarda kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için tasarlanmış olsa da artık herkese açık ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar haricinde de geniş kullanım alanı olan bir uzantı. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları dışında .org uzantısını kullanan web sitelerine örnek olarak açık kaynaklı web siteleri, eğitici veya bilgilendirici web siteleri, politikacıların, siyasi partilerin ve toplulukların web siteleri verilebilir. .org, orijinal alan adı uzantılarından biri olduğu için .com'a benzer SEO (arama motoru optimizasyonu) avantajlarına sahip olmasının yanı sıra rekabet oranı .com kadar fazla olmadığından bu uzantı ile istenilen alan adının bulunması da daha kolaydır.
4. co
.co alan adı uzantısı, şirketler, kurumlar ve ticari girişimleri yansıtan bir uzantı olduğundan popülaritesi artıyor. .co, .com'a kıyasla daha yeni ve daha kısa olmanın yanı sıra rekabet oranı daha az olduğu için startup'lar, girişimciler ve yeni işletmeler için iyi bir alternatif olabilir. Şu anda da Angel List, 500 Startups ve Rebel Girls gibi dünyanın en yenilikçi kurucuları ve girişimleri tarafından her gün kullanılıyor.
Bunlar popüler seçenekler olsa da .gov, .edu, .info, .xyz ve .site gibi diğer popüler alan adı uzantıları da dahil olmak üzere aralarından seçim yapabileceğiniz birçok uzantı bulunuyor. Ayrıca işletmeler .shop, .club, .tech ve .pro gibi işlerini en iyi şekilde temsil edebilecek daha yeni ve spesifik alan adı uzantılarını da tercih edebilirler.
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