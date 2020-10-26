Apex Legends Steam'e ne zaman geliyor? Tarih belli oldu

Respawn Entertainment'ın ellerinden çıkan popüler Battle Royale oyunu Apex Legends'ın Steam'e geleceği tarih netleşti. Respawn ayrıca oyunu Steam üzerinden edinen kullanıcılara 3 farklı silah süsünü hediye edecek...

Apex Legends Steam'e ne zaman geliyor? Tarih belli oldu

Geçmişte yapılan açıklamalarda 2020 yılının sonbahar aylarında Steam'e ekleneceği duyurulan Apex Legends yakın zamanda platform üzerindeki yerini almaya hazırlanıyor. Popüler hayatta kalma oyunu Apex Legends'ın Steam'e geleceği tarih kesinleşti.

APEX LEGENDS STEAM'E NE ZAMAN GELİYOR?

Oyun, 4 Kasım tarihinde Sezon 7 ile birlikte Steam için yayınlanacak. 4 Kasım'da Steam için çıkacak olan oyun, bu tarihte aynı zamanda Sezon 7'ye de start verecek.

Geliştirici ekip ayrıca daha önce söz verdikleri gibi Origin'deki tüm ilerlemelerinin ve eşyalarının aynen Steam'e aktarılacağını da hatırlattı. Yeni sezonla birlikte Horizon adlı yeni bir karakterin oyuna eklenmesi bekleniyor fakat bu konuda Respawn tarafında resmi bir açıklama yapılmadı.

Oyunu Steam üzerinden deneyimleyecek olan oyuncular Half-Life ve Portal serilerinden ilham almış olan silah uğurlarının da sahibi olacaklar.

Apex Legends sistem gereksinimleri

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

CPU: Intel Core i3-6300 3.8 GHz / AMD FX-4350 4.2 GHz Dört Çekirdekli İşlemci
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7
RAM: 6GB
EKRAN KARTI RAM: 1 GB
EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GT 640 / Radeon HD 7730
SABİT SÜRÜCÜ: Minimum 22 GB boş alan

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

CPU: Intel i5 3570K veya eşdeğeri
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7
RAM: 8GB
GPU RAM: 8 GB
GPU: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290
SABİT SÜRÜCÜ: Minimum 22 GB boş alan

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