Epic Games'te ücretsiz olacak oyunlar ve sistem gereksinimleri

Epic Games, Blair Witch ve Ghostbusters: The Video Game Remastered adlı iki oyunu önümüzdeki hafta ücretsiz olarak Epic Games kullanıcılarına sunacağını açıkladı. Peki bu oyunların özellikleri neler? Sistem gereksinimleri ve detaylar şu şekilde...
Blair Witch Oyunu Nasıl?
Blair Witch, konu itibarıyla Blair Witch'in sinematik hikâyesine dayanan, birinci şahıs, hikâye odaklı psikolojik korku oyunudur. Oyunu indirme ekranına geldiğinizde +18 yaş uyarısı veriyor. Kullanıcıların oylamasına göre ise oyun hakkında düşünceler çok olumlu.
Peki Blair Witch oyunu konusu nedir? Yıl 1996. Burkittsville, Maryland yakınlarındaki Black Hills Ormanı'nda küçük bir erkek çocuğu kayboluyor. Sorunlu bir geçmişi olan eski polis memuru Ellis olarak sen de aramaya katılıyorsun. Sıradan bir araştırma gibi başlayan hikâye kısa bir süre sonra korkularınla ve ormanlık alanı lanetleyen gizemli kuvvet Blair Witch ile yüzleşeceğin sonsuz bir kâbusa dönüşüyor.
Blair Witch Sistem Gereksinimleri
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i3-3220 (3.30 GHz) / AMD A8-7600 (3.1 GHz)
- Ekran Kartı: GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 265
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 16 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-6500 (3.2 GHz) / AMD Ryzen 5 1600
- Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 590
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 16 GB kullanılabilir alan
Ghostbusters: The Video Game Remastered Oyunu Nasıl?
Herkes tarafından sevilen ve eleştirmenlerden tam not alan Ghostbusters video oyunu geri döndü ve Epic Games mağazası için yenilendi. Aksiyon macera türündeki oyun, orijinal filmlerin yazarları Dan Aykroyd ve Harold Ramis tarafından kaleme alınmış özgün hikâyede Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ve Ernie Hudson gibi oyuncuların sesleri ve oyun içi tasvirlerini içeriyor.
Peki konusu nedir? Oyuncu, New York'ta savaşıp hayaletleri (hem çok sevilen hem de yepyeni hayaletler) yakalarken oyunun hikayesini sürdürüyor.
Ghostbusters: The Video Game Remastered Sistem Gereksinimleri
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP2 veya Üstü
- İşlemci: Intel i3
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 630
- Bellek: 4 GB Ram
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-4690
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670
- Bellek: 6 GB RAM
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