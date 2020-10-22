Steam'de ücretsiz olan oyunlar: Copperbell ve Dashing Dinos

Steam iki farklı oyunu ücretsiz olarak kullanıcılara sundu. Oyunların toplam maliyeti 37 TL idi. Copperbell ve Dashing Dinos isimli oyunlar Steam'de yer alan oyunlar, 18,5'er TL karşılığında satılıyordu.
Dashing Dinos Oyunu Nasıl?
Dashing Dinos macera türünde bir oyun. Çok oyunculu olarak oynanabilen oyunun çeşitli modları mevcut. Battle royal'den gol atma moduna kadar pek çok farklı modu var. Oyun etkileyici grafikleriyle dikkat çekiyor.
Peki sistem gereksinimleri nasıl? Nvidia Geforce GTX660 ekran kartı ve 4 GB RAM ile bu oyunu yüksek kalitede oynayabilirsiniz.
Copperbell Oyunu Nasıl?
Copperbell adlı oyun macera türünde. Oyunseverleri bambaşka dünyalara çeken el ile çizilmiş arka planı ile dikkat çeken oyun tek kişilik ve fazla uzun değil. Oyunda iki boyutlu haritaları sempatik bir karaktere hayat vererek tamamlamaya çalışıyorsunuz. Tüm haritalar ve düşmanlar birbirinden farklı.
Peki sistem gereksinimleri nasıl? Copperbell sistem gereksinimleri düşük. Windows 10 işletim sistemi ve 2 GB boş alanı olan tüm bilgisayarlarda bu oyun yüksek kalitede oynanabiliyor.
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