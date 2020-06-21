Apex Legends Switch ve Steam'e Geliyor, Platformlararası Oyun Gerçek Oluyor

Apex Legends için arka arkaya müjdeler geldi: Apex Legends Nintendo Switch ve Steam'e geliyor; platformlar arası oynama hayali gerçek oluyor.

  • Levent Öztürk
Apex Legends "genişliyor"

EA'in geçtiğimiz günlerde düzenlediği EA Play Live dijital sunumunda, Respawn Entertainment'ın Apex Legends oyununun, sonbahar aylarında iki yeni platforma daha geleceği açıklandı. Sevilen battle royale oyunu, ilk defa Nintendo Switch ve Steam üzerinden sunulacak.

Ayrıca platformlar arası oyun seçeneği de aynı zaman dilimi içerisinde geliyor. PC (Origin ve Steam), Xbox One, PlayStation 4 ve Nintendo Switch üzerindeki oyuncular beraber ve birbirlerine karşı savaşmak için aynı sunuculara giriş yapabilecek. EA'in son zamanlarda platformlar arası oyuna büyük önem verdiği söylenebilir. Need for Speed Heat de geçtiğimiz hafta yoğun istek olan bu özelliğe kavuşmuştu ve Star Wars: Squadrons da başlangıç anından itibaren platformlar arası oynanabilecek.

Ayrıca geliştirici, yakında sunulacak olan Apex Legends Lost Treasures Collection sınırlı süreli etkinliğinin detaylarını da paylaştı. Bu etkinlik içerisinde sadece keskin nişancı (sniper), shotgun ve Emo zırh kullanılabilecek ve şaşırtıcı bir şekilde standart yeniden başlama noktaları (respawn point) Mobile Respawn Beacon'lar için çıkartılıyor.

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