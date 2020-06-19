FIFA 21'den İlk Video Geldi. Peki FIFA 21 Ne Zaman Çıkacak?

Yeni nesil FIFA 21 ve Madden 21'i "ucundan" da olsa gösteren EA, FIFA 21'in çıkış tarihini de açıkladı. Ayrıca konsollar arası geçiş konusunda de beklenen müjde geldi.

19 Haziran 2020 17:00