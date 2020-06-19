FIFA 21'den İlk Video Geldi. Peki FIFA 21 Ne Zaman Çıkacak?

Yeni nesil FIFA 21 ve Madden 21'i "ucundan" da olsa gösteren EA, FIFA 21'in çıkış tarihini de açıkladı. Ayrıca konsollar arası geçiş konusunda de beklenen müjde geldi.

Oynat EA'dan FIFA 21'e Hızlı Bakış Yeni nesil FIFA 21 ve Madden 21'i bir miktar gösteren EA, FIFA 21'in çıkış tarihini de açıkladı!

EA Play etkinliği sayesinde EA Sports oyunlarının yeni nesil konsollarda nasıl görüneceğine dair bir fikir sahibi olduk.

FIFA 21 ve Madden NFL 21, PlayStation 5'in DualSense kontrolcüsünün "dokunsal geribildirim" özelliğinden faydalanacak. PS5 ve Xbox Series X'te çok hızlı yüklenecek olan oyunlar, EA'ya göre gerçek hayata daha yakın oyuncu hareketleri sunarken hava durumuyla ilgili ayrıntılar daha zengin olacak. Bunların yanında oyuncu, yedek oyuncu ve taraftar tepkilerinde yapılan geliştirmeler, oyunun içerisinde olduğunuzu hissettirecek.

EA tarafından yapılan açıklamaya göre FIFA 21, 9 Ekim'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için piyasaya sürülecek. Ultimate Edition ve Champions Edition'ı satın alanlar, oyuna üç gün önce sahip olabilecekler. FIFA 21, PS5 ve Xbox Series X'e ise konsollar "tatil sezonunda" satışa sunulduğunda gelecek.

FIFA 21'in en memnun edici özelliklerinden biri, oyun nesilleri arasında geçiş yapabilmek olacak. Yani oyunda PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X arasında kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.

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