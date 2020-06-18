App Store, 2019'da Para Basmaya Devam Etti; Apple'ın Yüzünü Güldürdü

Apple, uygulama mağazası App Store aracılığı ile, 2019 boyunca yarım trilyon dolar (Analysis Group'a göre 519 milyar dolar) gelir elde ettiğini duyurdu. Bu gelir, 2008'de doğan uygulama ve oyun platformunun Apple için önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Özellikle telefon ve cihaz satışlarının düşüş gösterdiği bir dönemde elde edilen bu gelirin, şirket için ne anlama geldiğini herhalde söylememize gerek yok.
Apple'a göre geliştiricilerden alınan komisyonlar, bu toplam gelirin içerisinde küçük bir yer tutuyor ve gelirin büyük bölümü, fiziksel ürün ve hizmet satışı yapanlara gidiyor. Verilen rakamlar, fiziksel ürünlerin 413 milyar dolar, dijital ürün ve hizmetlerin 61 milyar dolar gelir sağladığını gösteriyor. Dijital satışlar 61 milyar dolar getirirken, uygulama ve oyun içi reklamların sağladığı gelir 45 milyar dolar seviyesinde.
Apple, uygulama ve uygulama üzerinden yapılan satışlardan, uygulamanın niteliğine göre yüzde 15 ile 30 arasında bir komisyon alıyor. Geriye kalan kısım ise, geliştiricilere ya da online satış yapan şirketlere aktarılıyor.
App Store'un kendisinden daha büyük bir pazar payı olan Google Play Store'dan daha çok para kazandırdığı biliniyor. Bunda iOS'un daha az parçalanmış ve kapalı yapısı, bütünleşik ödeme seçeneklerinin etkili olduğu belirtiliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın