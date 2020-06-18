App Store, 2019'da Para Basmaya Devam Etti; Apple'ın Yüzünü Güldürdü

App Store uygulama mağazasının, 2019 yılında geliştirici ve şirket sahiplerine (ve tabii ki Apple'ın kendisine) kazandırdığı gelir dudak uçuklatıyor.

App Store, 2019'da Yarım Trilyon Gelir Elde Etti

Apple, uygulama mağazası App Store aracılığı ile, 2019 boyunca yarım trilyon dolar (Analysis Group'a göre 519 milyar dolar) gelir elde ettiğini duyurdu. Bu gelir, 2008'de doğan uygulama ve oyun platformunun Apple için önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Özellikle telefon ve cihaz satışlarının düşüş gösterdiği bir dönemde elde edilen bu gelirin, şirket için ne anlama geldiğini herhalde söylememize gerek yok.

Apple

Apple'a göre geliştiricilerden alınan komisyonlar, bu toplam gelirin içerisinde küçük bir yer tutuyor ve gelirin büyük bölümü, fiziksel ürün ve hizmet satışı yapanlara gidiyor. Verilen rakamlar, fiziksel ürünlerin 413 milyar dolar, dijital ürün ve hizmetlerin 61 milyar dolar gelir sağladığını gösteriyor. Dijital satışlar 61 milyar dolar getirirken, uygulama ve oyun içi reklamların sağladığı gelir 45 milyar dolar seviyesinde.

Apple, uygulama ve uygulama üzerinden yapılan satışlardan, uygulamanın niteliğine göre yüzde 15 ile 30 arasında bir komisyon alıyor. Geriye kalan kısım ise, geliştiricilere ya da online satış yapan şirketlere aktarılıyor.

App Store'un kendisinden daha büyük bir pazar payı olan Google Play Store'dan daha çok para kazandırdığı biliniyor. Bunda iOS'un daha az parçalanmış ve kapalı yapısı, bütünleşik ödeme seçeneklerinin etkili olduğu belirtiliyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Oyuncuların rüyası: Excalibur G900

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman? İşte Hakan Muhafız 4. sezon fragmanı ve tarihi
18 Haziran 2020 A101 aktüel kataloğunda bluetooth pikap, akıllı saat fırsatı
BİM 19 Haziran 2020 aktüel kataloğunda Hometech tablet, kulaklık ve selfie çubuğu fırsatı
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 5. sezon iddiaları
Günün En çok Okunanları
Chrome'dan Bir Tartışmalı Yenilik Daha Geliyor
Günlük Koronavirüs Vaka ve Can Kaybı Sayıları Açıklandı
Çin'de bu kez 'Xinfadi' pazarı alarmı! Sebep somon kesme tahtası mı?
Excalibur G900 İncelemesi! İşte Excalibur G900 Özellikleri ve Performansı!
Samsung'un Beklenen Yeni Galaxy Telefonu İçin Sürpriz İptal Kararı

 

 