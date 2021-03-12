AppGallery Güvenli Bir Uygulama Dünyası Sunuyor

Huawei'nin resmi uygulama dağıtım platformu AppGallery, kısa sürede çok yol kat etti. Nisan 2018'de Huawei akıllı telefonlarında piyasaya sürüldüğünden bu yana, aktif aylık kullanıcı sayısı 530 milyona çıktı ve şu anda dünyanın en büyük üç uygulama mağazasından biri.