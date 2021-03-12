AppGallery Güvenli Bir Uygulama Dünyası Sunuyor

Uygulamalarını bu yeni kitleye sunmak isteyerek AppGallery'e akın eden 2,3 milyon geliştirici, özel olarak HMS Core ile entegre 120.000'den fazla uygulama geliştirdi.
Huawei'nin vizyonu en başından beri net: AppGallery açık, yenilikçi ve yerel olarak tüketicilerle alakalı olmalı, ancak bunun yanı sıra kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini koruma taahhüdü de olmalı. Peki şirket bu hedefleri nasıl birleştiriyor?
Güvenli uygulamalar
AppGallery, Huawei'nin "tam döngü güvenlik ve koruma sistemi" olarak tanımladığı sisteme sahip. Bu sistem, geliştiricinin gerçek adı doğrulamasını, dört adımlı bir inceleme sürecini, indirme ile yükleme korumasını ve güvenli uygulama çalışması için bir önleme mekanizmasını birleştiriyor.
Geliştiricilerin uygulamalarını AppGallery'e entegre ettikleri noktada, doğrulama için geliştiricinin gerçek adı gerekiyor ve kimlik bilgileri ile kayıt lisansları kontrol ediliyor. Bu, bir uygulama yanlış işlevlerde bulunursa, geliştiricinin takip edilebileceği anlamına geliyor.
Uygulama daha sonra kötü niyetli davranış tespiti, güvenlik açığı taraması ve gizlilik ihlali incelemesini içeren dört katmanlı bir koruma sürecinden geçiyor. Elle yeniden kontrol sırasında, AppGallery'nin özel güvenlik testi ekibi, uygulamayı gerçek dünya senaryolarında ve gerçek cihazlarda kullanarak değerlendiriyorlar. Bu testler, uygulamaların uyumlu olduğundan emin olmak için tüm Huawei cihazlarının yanı sıra tüm işletim sistemi sürümlerini de kapsıyor.
Bir kullanıcı uygulamayı cihazına indirdiğinde başka bir güvenlik katmanı devreye giriyor. Öncelikle, uygulamaya cihazdan veri iletmek için şifreli kanallar kullanılıyor ve kurulumların tahrif edilmesini önlemek için bütünlük ve imza kontrolleri yapılıyor. Huawei ayrıca kötü amaçlı yazılımların müşterinin cihazlarına ulaşmasını önlemek için AppGallery'de listelenen uygulamalarda yapay zeka tabanlı bir tehdit algılama taraması da çalıştırıyor. Bu, yalnızca bilinen tehditlerde değil, mevcut virüslerin yeni varyantlarında da gerçek zamanlı olarak çalışıyor.
Elbette, uygulama indirildikten sonra güvenlik durmuyor. Artık 170 ülkede bulunan AppGallery ve HMS telefon kullanıcıları için fiili uygulama platformu ile Huawei, platformda listelenen tüm uygulamaların diğer uygulamalar tarafından erişilemeyeceği anlamına gelen izole bir şekilde çalışmasını sağlıyor ve bu da tüketici verilerini güvende tutuyor.
Yaşa uygun içerik ve biyometri
AppGallery, kullanıcı ayarlarına göre yaşa uygun olmayan içeriği akıllıca engelleyen bir yaş derecelendirme sistemine sahip. Böylece tüketiciler daha genç kullanıcılar için güvenli ve sağlıklı bir ortam sunduklarından emin olabiliyorlar.
Tüm varsayılan Huawei uygulamaları gizlilik gereksinimlerine tam olarak uyduğu gibi, kullanıcılar tam görünürlük ve kullanıcı izinleri üzerinde de kontrole sahip. Örneğin bir cihaz kullanıcısı AppLock için başvurduğunda, cihazın sahibi olduklarından emin olmak için kimlik doğrulamasının gerekli olduğu anlamına geliyor. Buna ek olarak, kullanıcıların görüntüleri, sesleri, videoları ve dosyaları şifrelemeleri için özel bir alan sağlanıyor ve Password Vault, cihazın önceden kaydedilmiş kullanıcı adı ve parola ayrıntılarını otomatik olarak doldurmasını sağlamak için kullanılabiliyor. Kullanıcıların parmak izleri ve yüz kimliği tanıma dahil hassas biyometrik verileri, işletim sistemindeki çekirdek düzeyinde güvenli bir şekilde depolanıyor.
Veriler ne olacak?
Veri sorunu her tüketici için önemli, bu nedenle tüm Huawei cihaz kullanıcılarının kişisel verileri üzerinde tam kontrole sahip olduklarını bilmek içlerini rahatlatabilir. Kişisel veriler asla cihaz dışında işlenmiyor. Huawei, müşterilerinden topladığı, minimumda tutulan, kişiselleştirmeyi ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için kullanılan gerekli veriler konusunda şeffaf. Buna hesap adı ve doğum günü, müşterinin bulunduğu ülke veya bölge, cihazın dil ayarları ve IP adresi gibi öğeler de dahil. Kullanıcı AppGallery'de gezinirken, standart olduğu gibi tercihleri, yüklü uygulamaların ayrıntıları, kampanyalara ve promosyonlara katılım ve oynadıkları oyun uygulamalarındaki sıralamaları ve başarıları kaydediliyor. AppGallery'nin gizlilik bildiriminde tam bir liste mevcut.
Huawei telefonlarında veri kullanımı söz konusu olduğunda, AppGallery yalnızca müşterilerinin diğer uygulama mağazalarında olduğu gibi üçüncü taraf uygulamaları aramasına, yüklemesine ve yönetmesine izin vermek için gerekli verileri topluyor ve işliyor. Kullanıcılar AppGallery'e hem giriş modunda hem de ziyaretçi modunda erişebilir ve mağazaya erişmek için bir hesap oluşturmaları gerekmez. Oturum açmışlarsa, onlara veri sahibi hakları veren ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlayan sahte bir şekilde tanımlanabilirler. Huawei'nin AB / AEA'daki kimlik hesabı, Avrupa Gizlilik Mührü EuroPriSe sertifikasına sahip Android pazarındaki tek kimlik hesabıdır.
Veri işleme de dikkatli bir şekilde değerlendiriliyor. Kural olarak, AB / AEA'daki kullanıcıların verileri yalnızca yerel olarak işleniyor.
Kullanıcı deneyimi önce gelir
Bir müşteri cihazını her kullandığında veya AppGallery'ye göz attığında unutulmaz birinci sınıf deneyim sunmak Huawei'nin bir numaralı önceliği. Huawei bunu yalnızca uygulamaların güvenli olması ve kullanıcı verilerinin sorumlu bir şekilde ele alınıp saklanması durumunda yapabileceklerini tam olarak kabul eder. Bu nedenle, şirket müşteri tabanını genişletmeye ve daha fazla içerik ve heyecan verici uygulama çekmeye devam ederken, güvenlik yönetimi, şeffaflık ve gizlilik uyumluluğunu artırma taahhüdünü de önceliklendiriyor.
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