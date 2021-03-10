Parlayan Köpekbalıkları, Tarihte İlk Kez Görüntülendi

Okyanusun derinliklerine kendi ışıklarını yayabilen köpekbalıkları, bilim insanları tarafından ilk kez görüntülendi...

  • Levent Öztürk
Parlayan köpekbalıklarının ilk fotoğrafı
Frontiers in Marine Science

Bilim insanları kısa bir süre önce, Yeni Zelanda açıklarında Pasifik okyanusunda yaşayan ve karanlıkta parlayan üç köpekbalığı türünün fotoğraflarını çektiler. Bu tür yeni bulunmuş değil ancak Frontiers in Marine Science üzerinde yayımlanan araştırmaya göre ışıltıları ilk defa fotoğraflandı.

Belçika'daki Universite Catholique de Louvain ve Yeni Zelanda'daki Ulusal Su ve Atmosferik Araştırma Enstitüsü bilim insanları küt burunlu köpekbalığı, siyah karınlı fener köpekbalığı (blackbelly lanternshark) ve güney fener köpekbalığı (southern lanternshark) türlerine odaklandılar. Küt burunlu köpekbalığı, ışık saçan omurgalıların en büyüğü olarak biliniyor ve yaklaşık 180 santimetreye kadar büyüyor. Çoğunlukla, aralarında araştırmanın konusu olan diğer fener köpekbalıkları da bulunmak üzere diğer köpekbalıklarını yiyor.

Bu üç köpekbalığı türü kendi ışıklarını üretebiliyor. Okyanusun "alacakaranlık bölgesinde", yani yüzeyin 200 ile 1000 metre altında yaşadıkları için de bu ışığa ihtiyaçları var.

Ayrıca araştırmada belirtildiğine göre bu ışık, avcılardan saklanmalarına da yardımcı oluyor. Her ne kadar bu durum mantıksız gözükse de araştırmanın ortak yazarı Jérôme Mallefet'in CNN'e söylediğine göre köpekbalığının ışığı, okyanus yüzeyinden gelen hafif parlamalara benziyor ve bu da gizlenmesine yardımcı oluyor.

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