Apple, 13 Milyar Dolarlık Vergi Faturasından Kurtuldu

Avrupa'da bir mahkemenin kararıyla Apple, İrlanda hükümetine 13 milyar dolar vergi ödemekten kurtuldu. Dört yıl önceki bir Avrupa Komisyonu (EC) incelemesinde Apple'ın Avrupa'da elde ettiği gelirlerin neredeyse tamamının vergisinden, gelirleri İrlanda üzerinden yönlendirerek kurtulduğu kararı çıkmıştı. Buna göre firmanın 2014'te yüzde 0,0005 gibi düşük bir oranda vergi ödemesi gerektiği söylenmişti.
Avrupa Komisyonu, İrlanda'daki firmalar aynı orana tabi olmadığından bu oranın aslında devlet yardımına denk geldiğini söyledi. Apple'ın bu düzeni 20 yıldan fazla süredir kullandığı iddia ediliyordu ancak Avrupa Birliği'ne göre İrlanda, 10 yıllık geri ödeme talebinde bulundu. Apple ve İrlanda hükümetinin her ikisinin birden karara itiraz etmesiyle iki taraf da kazanan oldu.
Mahkeme, kararında EC'nin Apple'ın devlet yardımı sayılacak bir avantaj elde etmediğini söyledi.
Apple, 1980'de Holyhill, County Cork'taki tesislerini açtığından beri İrlanda ile sıkı bir ilişkiye sahip.
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