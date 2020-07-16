İnsanlar, Ölüm Döşeğinde Bilinçsiz Yatarken de Etraflarını Duyar mı?

Bilinci yerinde olmayan ve ölmek üzere olan bir hasta, kendisine söylenenleri "duyuyor" mu? Bu araştırmaya göre evet.

İnsan Ölüm Döşeğinde, Bilinçsiz iken Duyar mı?

Yeni bir araştırmaya göre ölüm döşeğinde, tepkisiz bir kişiye söyledikleriniz, duyuluyor olabilir. Araştırmacılar, elektroensefalografi (EEG) ile Vancouver'daki darülacezede son saatlerini yaşayan hastaların beyin etkinliğini takip ettiler. Elde edilen veriler, bilinci yerinde olan hastaların sağlıklı bir kontrol grubunun EEG verileriyle karşılaştırıldı. Araştırmada, anormal sesler duyulduğunda ortaya çıkan beyin sinyalleri olan MMN, P3a ve P3b sinyalleri gözlendi.

Araştırmacılara göre en tepkisiz hastalarda, ton değişiklikleri karşılığında MMN sinyallerine rastlandı. Bazı hastalarda ise sesteki ton veya düzen değişikliklerine karşılık olarak P3a veya P3b sinyali gözlendi.

Ölmekte olan kişilerin belirli sesleri ayırt etmesinin, söylenen sözcükleri anladığı anlamına gelmeyebilir. Araştırmanın yazarlarından Elizabeth Blundon, söylenenlerin hasta tarafından hatırlandığına, konuşmaların tanımlandığına veya dilin anlaşıldığına dair bir bilgilerinin olmadığını söyledi.

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