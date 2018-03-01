Apple 2018 için Üç Yeni iPhone Hazırlıyor
Apple, bu yıl içerisinde üç yeni iPhone piyasaya sürmeyi planlıyor olabilir. Üstelik bunlardan biri, şirketin gelmiş geçmiş en büyük telefonu olacak!
- Ali Ruhi Öztürk
MWC 2018'de eksikliğini hissettiren en büyük marka Apple. Şirketin tek başına duyuru yapmak gibi bir alışkanlığı var. Ancak durumun böyle olması, Apple hakkında yeni bilgilerin ortaya çıkmadığı anlamına gelmiyor.
Bloomberg'in yayınladığı makaleye göre Apple bu yıl içerisinde, önümüzdeki sonbahar aylarında üç yeni iPhone piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu telefonlardan biri, Apple'ın gelmiş geçmiş en büyük ekranına sahip iPhone olmaya aday, diğer iki telefon ise iPhone X ile benzer ebatlarda ve biraz daha düşük fiyatlara sahip olmaları bekleniyor.
Bu telefonlardan en büyüğünün iPhone X Plus adıyla gelmesi bekleniyor. Cihaz 6.5-inçlik kıvrımlı bir OLED erkana sahip. Cihaz için üretim testleri çoktan başladığı iddia ediliyor.
D33 kod isimli telefonun donanım özellikleri şöyle sıralandı:
- 1242 x 2688 ekran çözünürlüğü
- OLED ekran
- Face ID teknolojisi
- A12 işlemci
- Paslanmaz çelik kenarlar
- Çift-SIM desteği ihtimali
Orta menzilli iPhone (kod adı D32) da ekranı dışında aynı donanıma sahip. En hesaplı modelin ekranı ise LCD, kenarları ise iPhone 8 gibi alüminyum, sırtı ise cam kaplı. Bu bilgilier şimdilik tamamen spekülasyondan ibaret.
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