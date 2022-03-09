Apple, 30W GaN Şarj Cihazı Tanıtabilir. Peki Ama GaN Şarj Cihazı Nedir?

Apple, bu yıl yeni bir 30W GaN şarj cihazı tanıtabilir. Peki ama buradaki GaN ne anlama geliyor; mevcut şarj cihazlarından ne farkı var?