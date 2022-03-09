Apple, 30W GaN Şarj Cihazı Tanıtabilir. Peki Ama GaN Şarj Cihazı Nedir?

Güvenilir gibi görünen yeni bir sızıntıya göre Apple, bu yıl için 30W gücünde şarj eden GaN şarj cihazı hazırlığında. İddianın sahibi ise Apple hakkında önemli sızıntılar paylaşan Ming-Chi Kuo.
Kuo'ya göre Apple, bu yıl içinde yaklaşık 30W'ı destekleyen ve yeni bir form faktörüne sahip GaN şarj cihazını piyasaya sürecek. Peki, bahsi geçen GaN şarj cihazındaki "GaN" ne anlama geliyor?
GaN Şarj Cihazı Nedir?
GaN, Galyum Nitrür anlamına geliyor. Kullanılan bu malzeme, çok yüksek voltajlara erişebilirken, sadece akımı aktarmada daha verimli davranmıyor, aynı zamanda daha az ısı yayıyor ve böylece daha az enerji israfında bulunuyor. Böylece şarj etmek üzere bağladığınız cihaza daha fazla enerji aktarabiliyor.
Apple may release its next GaN charger in 2022, which supports about 30W and has a new form factor design.— ??? (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 7, 2022
Apple, bahsi edilen 30W GaN şarj cihazını tanıtır mı, bunu bekleyip göreceğiz. Fiyat olarak ise, Apple'ın mevcut 30W USB-C şarj cihazından daha pahalı olacağı açık.
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