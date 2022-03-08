Bir İblisin Ruhunu Mühürlediğine İnanılan "Öldüren Taş" İkiye Ayrıldı!

Eğer 2022 yılının getirdiği felaketler yeterli gelmediyse, bir de bunu dinleyin: Dış dünyadan gelen intikamcı bir iblisin ruhunu mühürlediğine inanılan Sessho-seki isimli "öldüren taş" ikiye bölündü!