Bir İblisin Ruhunu Mühürlediğine İnanılan "Öldüren Taş" İkiye Ayrıldı!

2022'nin yeteri kadar felakete sahne olmadığını düşünüyorsanız, Japon kültüründen eski bir efsanenin bir kez daha ortaya çıkması ilginizi çekecektir. Dış dünyadan gelen intikamcı bir iblisin ruhunu mühürlediği söylenen Sessho-seki isimli "öldüren taş" ikiye bölündü.
Kendisine dokunan herkesi anında öldürdüğü söylenen büyük bir volkanik kaya olan Sessho-seki taşı, Japon mitolojisinde derin bir geçmişe sahip ve mitolojik Tamamo-no-Mae'nin dönüştürülmüş cesedi olduğu söyleniyor. Efsaneye göre Tamamo-no-Mae, ruhu dokuz kuyruklu tilki veya kitsune tarafından ele geçirilmiş güzel bir kadındı. Kendisine sorulan her soruyu yanıtladığı bilinen Tamamo-no-Mae, İmparator Toba'nın hastalanması ile sonuçlanan bir baştan çıkarma ve öldürme planının da parçasıydı. Tilki ruhu, iki mitolojik savaşçı tarafından açığa çıkarıldı, avlandı ve ruh, son çare olarak kendisini Sessho-seki taşına gömdü. Bu taş, ona dokunan herkesi öldüren zehirli bir gaz salıyordu.
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Söylenilene göre ruh, 1957'de yerel bir tarihi alan olarak tescil edilen kayaya, bir Budist rahip sonunda ruhu huzura erdirmek için ayinler düzenleyene kadar musallat oldu.
Şimdi ise öldürücü taşın, muhtemelen doğal erozyon sonucu ikiye ayrıldığı bildirildi. Guardian'a göre, volkanik kayada birkaç yıl önce çatlaklar gözlemlenmişti, bu muhtemelen suyun içeri girmesine imkan tanıdı ve onu içeriden aşındırmaya yardımcı oldu.
Bu, şeytani kayaya akın eden turistlerin "görmemeleri gereken bir şeyi görmüş gibi hissettiklerini" söylemesi, efsanenin yaşamasına katkıda bulunuyordu.
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