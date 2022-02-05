Apple'a Açılan "Yalan iPhone Reklamı" Davası, Apple'ın Zaferi ile Bitti!

Apple, iPhone 7'nin 2016'da piyasaya sürülmesinden bu yana telefonunun su geçirmezliği konusunda övünüyor ve yoğun bir şekilde reklamını yapıyor. Ancak kısa bir süre önce firmanın bu iddialarının yanlış olduğuna yönelik bir toplu dava açılmıştı. Şimdiyse bir mahkeme, Cupertino merkezli teknoloji firmasının lehinde karar vererek Apple'ı rahatlattı.
New York ve Güney Carolina'dan iki davacı tarafından açılan davada, iPhone'ların suya dayanıklılığı ile ilgili reklamların, Apple'ın akıllı telefonları için rekabete kıyasla daha fazla ücret almak için tasarladığı bir oyundan başka bir şey olmadığı iddia ediliyordu. Cupertino merkezli teknoloji devi, farklı cihazlar için farklı derecelendirmelere sahip, ancak davacılar şirketin bunların reklamını yanıltıcı bir şekilde yaptığını iddia etti.
ABD Manhattan Bölge Yargıcı Denise Cote'un kararının oldukça ilginç olduğu söylenebilir. Hakim, davacıların Apple'ın reklamlarının yanıltıcı iddialarının "makul olduğunu" kabul etse de, şirketin iddialarını kasıtlı olarak abarttığına dair hiçbir kanıt bulunmuş değil. Ayrıca iPhone'larının sıvı temasından zarar gördüğünü veya iPhone'larını satın alma kararı verirken sahte pazarlama taktikleriyle aldatıldıklarını kanıtlayamadılar.
Davacıların avukatı karardan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi ancak kararın temyiz edilip edilmeyeceği henüz doğrulanmış değil...
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