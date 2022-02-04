Spotify'dan, Yakın Zamanda Yükselen Eleştirilere Yanıt Geldi!

Geçtiğimiz gün başarılı görünen son çeyrek raporunu yayınlayan Spotify, 2022'nin başlangıcınınsa Wall Street'in umduğundan daha zorlu olacağını tahmin ediyor. Ancak CEO Daniel Ek, bunun Joe Rogan'ın popüler podcast'ine yapılan itirazlarla ilgisi olmadığını düşünüyor.
Ek, Çarşamba günü Wall Street analistleriyle şirketin en son finansal sonuçlarını tartışmak üzere yaptığı görüşmede, "etkinin ne olabileceğini bilmek için çok erken" dedi. CEO, geçmişte tartışmalarla karşılaştığında, etkilerin "günlerle değil aylarla ölçüldüğünü" de sözlerine ekledi: "Ama olduğumuz konum hakkında iyi hissediyorum."
Spotify geçtiğimiz yılın sonunda 400 milyon dinleyici sınırını geçti ve bu sınırın, dünya çapında müzik akışındaki hakimiyetini vurguladığı söylenebilir. Ancak bu sınır, The Joe Rogan Experience üzerindeki COVID yanlış bilgilendirmeleri üzerine #DeleteSpotify gibi hashtag'lerin trend olmaya başlamasından üç hafta önce aşılmıştı. Rogan'ın podcast'i Spotify'daki en popüler podcastler arasında yer alıyor ve şirketin müziğin ötesine geçerek tüm sesli yayınlar için dünya lideri olma konusundaki daha geniş stratejisinin temel taşlarından birini oluşturuyor.
Geçtiğimiz hafta, şarkıcı-söz yazarı Neil Young, Joe Rogan Experience'daki COVID-19 aşısı hakkındaki yanlış bilgilere yapılan itirazlar üzerine müzik arşivini Spotify'dan çekerken, firmanın hizmet üzerinde yayılan mesajları yönetmedeki rolü hakkında bir tartışmayı yeniden alevlendirdi. Young'ın boykotu, Spotify'ı COVID yanlış bilgilendirmeyle daha aktif bir şekilde mücadele etmeye çağıran yüzlerce sağlık çalışanının ve bazı diğer ünlülerin Rogan'ın podcast'ini hedef almasının ardından başladı. Joni Mitchell de Cumartesi günü Young'ın boykotuna katıldı.
Ek, Spotify'ın sansür görevini üstlenmeyeceğini, ancak daha şeffaf olacağını söyleyerek tartışmalara yanıt verdi. Artık tehlikeli içerik ve diğer kurallarla ilgili politikalarını yayınlayacak ve COVID-19'u tartışan herhangi bir podcast bölümünde bir bilgi merkezine bağlantılar içeren bir içerik danışmanlığı ekleyecek. Ek, Çarşamba günü yaptığı açıklamada bu hareketleri "oldukça dramatik adımlar" olarak nitelendirdi.
Şirketin büyüme hızının düşeceği tahminlerinden rahatsız olan yatırımcılar sebebiyle Spotify'ın hisselerinin de düştüğü bildiriliyor...
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