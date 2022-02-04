Kullanılmış Maskelere Yeni Görev: Artık Onlar da İşe Yarayacak!

Pandemi birçok negatif etkinin yanı sıra, çevre kirliğinin de artmasına neden oldu. Maskeler, eldivenler, tek kullanımlık sağlık ekipmanlarının çöpe atılması, büyük bir kayıp. Bilim insanları kullanılmış maskeleri tekrar hayata geçirmenin yeni bir yolunu bulduklarını söylüyorlar. Üstelik bu yol, daha büyük bir problemin de çözülmesine katkıda bulunabilir: İklim değişikliği.
Rusya Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Profesör Anvar Zakhidov ve üç Meksika kurumundaki araştırmacılar, atık cerrahi maskeleri dezenfekte etti ve grafen mürekkebine batırdı. Daha sonra ısıl işlemle maskeleri elektrotlara dönüştürdüler, farklı bir şekilde işlenen maske malzemesi de ayırma malzemesi olarak kullanıldı ve süper kapasitörler üretildi.
Bilim insanları çalışmalarını Energy Storage dergisinde yayınlandılar. Süper kapasitörler geleneksel pillerden farklı şekilde çalışırlar, ancak aynı işi yaparlar, gerektiğinde elektrik depolarlar. Zakhidov, bunu saatler veya lambalar gibi ev aletlerinde kullanılabileceklerini söylüyor, ölçeği büyüterek de güneş enerjisinin verilmesine ve yedek rüzgar enerjisinin sağlanmasına yardımcı olabileceğini ve zamanla fosil yakıtların yerini alabileceğini belirtiyor.
Yüz maskelerini enerji depolama cihazlarına dönüştürme fikri henüz yeni, ancak atık araba lastikleri ve hindistancevizi kabukları da dahil olmak üzere birçok gözenekli malzeme bu amaç için daha önceden test edildi. Bunlar sıklıkla işe yarasa da, genellikle yüksek sıcaklıkta işleme gerektiriyorlar ve verimli olmuyor.
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