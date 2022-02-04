Kullanılmış Maskelere Yeni Görev: Artık Onlar da İşe Yarayacak!

Kullanılmış maskelerin işe yarayabileceği sıra dışı bir alan bulundu: Geri dönüştürülüp enerji depolama için kullanılabilirler!

Kullanılmış maskelere yeni görev

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