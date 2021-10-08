Apple'dan, AirPods'u Kaybetmeyi İmkansız Hale Getirecek Adım

Piyasada envai çeşit kablosuz kulaklık bulunuyor. En popüler olanlarından biri de kuşkusuz AirPods. Eğer bu tür bir kulaklık almayı düşünüyor, ancak çok küçük oldukları için kaybetmekten endişeleniyorsanız, Apple, sizi duymuş.
Apple, hazırladığı yeni güncellemesiyle beraber AirPods kulaklıklarını kaybetmenizi zorlaştırıyor. Find My ağındaki güncellemeler ile beraber kullanıcılar artık AirPods Pro ve AirPods Max gibi kulaklıkların yerini tespit edebiliyorlar. Ancak bunun iOS 15 sürümünü kullanmanız gerekiyor.
Öte yandan iş bununla da bitmiyor. AirPod'ların Find My uygulamasından yararlanabilmesi için en son yazılım güncellemesine yükseltilmesi şart. Akabinde bu kulaklıkları kaybederseniz, Find My uygulaması üzerindeki cihaz ayarlarında, "Kayıp Olarak İşaretle" seçeneğine dokunarak uygulamanın kaybolan kulaklığı aramasını sağlayabilirsiniz.
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