SSD'ler mi Daha Dayanıklı, Mekanik Sabit Diskler (HDD) mi?

SSD'lerin HDD'lere göre daha dayanıklı olduğu söylense de, aslında durum pek de söylendiği gibi olmayabilir!

  • Ercan Uğurlu
SSD'ler mi Daha Dayanıklı, HDD'ler mi?

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