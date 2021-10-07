SSD'ler mi Daha Dayanıklı, Mekanik Sabit Diskler (HDD) mi?

Katı hal sürücüler olarak da bilinen SSD'ler, genellikle sabit disk sürücülerden (HDD) daha güvenilir olarak bilinir, ancak bulut yedekleme ve depolama hizmetleri sağlayıcısı Backblaze tarafından yapılan yeni araştırmaya göre, durum her zaman böyle değil.
Şirket kısa bir süre önce her iki varyantı da teste tabi tuttu. Aynı ortamda hem SSD'lerin hem de HDD'lerin performansını analiz eden şirket, her 2 diskte de aynı işlevleri yerine getirdi ve aynı iş yüküyle diskleri aynı zaman dilimi içinde çalıştırdı. Sonuç, HDD sürücülerinin Yıllık Arıza Oranının (AFR) %1,38 olduğunu, SSD sürücülerinin AFR'sinin ise %1,05 olduğunu ortaya çıkardı.
Backblaze, araştırmasını detaylandıran bir blog yazısında , "Her iki sürücü türü de yeni olduğunda SSD'lerin daha az arıza yaptığına dair bazı kanıtlarımız var, ancak bu yine de beklenen sonuç değil" dedi.
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