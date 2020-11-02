Apple, AirPods Pro'yu Ücretsiz Değiştirecek

Apple, AirPods Pro için gürültü engelleme konusunda veya statik sorunlar yaşayanlara ücretsiz onarım ve değiştirme sunan bir hizmet programı başlattığını duyurdu. Yapılan duyuruya göre, bu yıl ekim ayından önce üretilen AirPods Pro modelleri, gürültü engelleme ve statik sorunlarından etkilenmiş durumda. Apple da buna istinaden bir program başlatmayı uygun görmüş. Peki, program kapsamı içinde neler var?
Eğer satın aldığınız AirPods Pro'yu kullanırken; gürültülü ortamlarda, egzersiz yaparken veya telefonla konuşurken artan cızırtılı veya statik seslerle karşılaşıyorsanız; Aktif Gürültü Engelleme (ANC) açıkken bas sesi kaybı yaşıyor veya sokak ya da uçak gürültüsü gibi arka plan seslerinde beklendiği gibi çalışmadığını düşünüyorsanız, Apple'ın bu hizmetinden faydalanabilirsiniz.
Apple, yaşanan bu sorunun kaynağını tespit edememiş. Ancak onarım programı dahilinde ürünleri onarmayı, gerekli durumlarda da ücretsiz şekilde değiştirmeyi kabul ediyor. Eğer siz de böylesi bir sorun yaşıyorsanız, en yakın Apple merkezine başvurabilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın