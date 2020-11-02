Spotify, Üyelik Ücretlerine Zam Yapmaya Hazırlanıyor

Spotify, en azından artık "olgunlaşmış" pazarlarda üyelik fiyatlarını arttıracağını duyurdu.

  • Levent Öztürk
Spotify fiyatını arttırmak istiyor

Spotify CEO'su ve ortak kurucusu Daniel Ek, firmanın 2020 üçüncü çeyrek gelir duyurusu sırasında yaptığı konuşmada hizmetin pek çok piyasada olgunlaştığını, üyelere "arttırılmış içerik" sunmasından dolayı daha fazla değer sunduğunu, bu yüzden de üyelik fiyatlarının arttırılmasının planlandığını söyledi.

Spotify bir müzik akışı hizmeti olarak başlamış olsa da, geçtiğimiz çeyrekler boyunca podcast'lere yoğun bir şekilde yatırım yapmaktaydı. Hizmet şu anda 1,9 milyon podcast'e ev sahipliği yapıyor ve geçtiğimiz çeyrekte 58 orijinal şov ve podcast yayımladı.

Spotify, artan fiyatları bazı piyasalarda seçili müşterilerle denedi ve Ek'in söylediğine göre ilk sonuçlar pozitif oldu. Bu da firmanın "fiyat artışını daha fazla genişletmesine" imkan tanıyor. Spotify, Aile planı fiyatını Avusturalya'da 1 Ekim itibariyle yeni üyeler için 17,99AUS$'dan 18,99AUS$'a çıkartmıştı. Şimdi de, en azından başlangıç olarak Belçika, İsviçre, Bolivya, Ekvador ve diğer piyasalarda Aile Planı fiyatlarını arttıracağını söylüyor.

Spotify'ın gelir duyurusunda belirttiğine göre hizmet şu anda 144 milyon ücretli üyeye ve toplam 320 milyonluk aktif kullanıcı tabanına ulaşmış durumda. Bu da beklentilerini aştığı anlamına geliyor. Ancak Spotify'ın geliri, firmanın 101 milyon avro kayıp bildirmesi ile beraber piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı. Firma, Hindistan ve Rusya gibi pazarlardaki başarısını temel alarak daha fazla markete adım atmayı ve büyümeye devam etmeyi planlıyor.

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