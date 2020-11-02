Xiaomi, Apple'ı Koltuğundan Etti: Apple Artık Üçüncü Sırada Değil!

Samsung, en büyük pazar payına sahip küresel akıllı telefon markası, olmayı sürdürüyor. Apple içinse kötü haberler var.

Cep telefonu piyasasından son veriler

Counterpoint Research tarafından yayınlanan en son rapora göre, küresel akıllı telefon pazarı 2020'nin üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %4 düşüş gösterdi. Bununla birlikte, pazar son dönemde toparlanıyor gibi görünüyor. Pandemi sürecinde yapılmayan alışverişler tekrar başladığında 366 milyon birime ulaşarak çeyrek yıl bazında %32 büyüdü.

İşte küresel akıllı telefon pazarında son durum:

Samsung

Samsung, son çeyrekte 79,8 milyon adetlik satışla en üst sırada yer aldı. Bu, şirketin son üç yılda yaptığı en yüksek sevkiyat. Şirket, iki yıl sonra Xiaomi'den en üst sırayı aldığı Hindistan da dahil olmak üzere birçok pazarda toparlanmayı başardı.

Huawei

Huawei, ABD-Çin ticaret yaptırımları yüzünden düşüş eğilimini sürdürdü ve şirketin pazar payı 2020'nin 2. Çeyreğinde %20'den 3. Çeyrekte %14'e düştü.

Xiaomi

Xiaomi, küresel akıllı telefon pazarında ilk kez Apple'ı geride bıraktı ve üçüncülüğe yükseldi. Şirket, 46,2 milyon adet ile şimdiye kadarki en yüksek sevkiyatına ulaştı.

Apple

Apple iPhone sevkiyatları, şirketin yıllık iPhone lansmanını 3. çeyrekten 4. çeyreğe ertelemesi nedeniyle çeyrek boyunca %7 düştü. Şirket, yeni iPhone 12 ve yılbaşı sezonunun getirdiği heyecanla dördüncü çeyrekte geri dönmeyi umuyor.

realme yükseliyor

realme, bu çeyrekte %132 büyüyerek 14,8 milyon adede ulaştı ve çeyrek boyunca en hızlı büyüyen marka oldu. Güçlü büyüme ivmesi, realme'nin başlangıcından bu yana 50 milyon akıllı telefon birimi sevk etmesini ve Samsung, Apple, Huawei ve Xiaomi gibi en iyi oyuncuları geride bırakmasını sağladı.

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