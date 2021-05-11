Apple AirTag'i, Piyasaya Çıkar Çıkmaz Böyle Hack'lediler!

Apple'ın, kaybolmasını istemediğiniz cihazlara iliştirebilmenizi ve böylece yerlerini kolayca tespit edebilmenizi sağlayan AirTag kısa bir süre önce tanıtılmıştı. Kaybolmasını istemediğiniz her eşya için ayrı bir AirTag almanızı gerektiren cihaz için Apple çok sayıda paket seçeneğini de satışa sunmuştu. Ancak görünen o ki, AirTag işlevsel olduğu güvensiz.
9to5Mac tarafından hazırlanan raporlara göre Apple'ın AirTag cihazı hacklenmeye oldukça müsait. Thomas Roth isimli bir güvenlik araştırmacısı tarafından yazılan raporda, Apple AirTag'in kötü amaçlı yazılım ve kimlik avı sitelerinden alışıldık tehlikelere karşı açık olduğu belirtiliyor.
Built a quick demo: AirTag with modified NFC URL ??
(Cables only used for power) pic.twitter.com/DrMIK49Tu0— stacksmashing (@ghidraninja) May 8, 2021
AirTag'in nasıl hacklenebildiği twitter üzerinden yayınlanan videoda da gösteriliyor. Buna göre AirTag'in mikro denetleyicisi, NFC üzerinden akıllı telefona yüklü bir yazılım yoluyla kolayca yeniden programlanabiliyor.
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