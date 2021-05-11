Apple AirTag'i, Piyasaya Çıkar Çıkmaz Böyle Hack'lediler!

Apple'ın yeni tanıttığı "takip cihazı" AirTag'de güvenlik sorunu olduğu ortaya çıktı; AirTag piyasaya çıkar çıkmaz hack'lendi!

  • Ercan Uğurlu
Apple AirTag'i Hack'lemek Mümkün!

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