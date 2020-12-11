Apple, Akıllı Saati Watch İçin İlginç Bir Batarya Çözümü Üzerinde Çalışıyor

Apple'ın bir sonraki akıllı saat modeli olacak olan Watch Series 7'de dah uzun pil ömrü sağlanması için ilginç bir batarya tasarımı kullanılacak.

  • Ercan Uğurlu
Apple'dan ilginç batarya çözümü

Apple Watch Series 7 ile ilgili bilgler gelmeye başladı. Henüz birkaç gün önce bazı kullanıcılar tarafından hazırlanan konsept görüntüleriyle görünen Watch Series 7 ile ilgili bir patent örneği de sızdı.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne yapılan resmi başvuru ile sağlanan patent örneğinde, Watch Series 7'de ilginç bir kayış tasarımının benimseneceği görünüyor. Bu patent örneğine göre Watch Series 7'de batarya kordona da dahil edilecek.

Kordona yerleştirilecek batarya halkaları ile beraber Watch Series 7'nin mevcut batarya kapasitesini arttırma düşüncesinde olan Apple, böylece Watch Series 7 ile daha uzun pil ömrü sağlamak istiyor.

Özellikle Android tarafındaki akıllı saatlerde artık yaklaşık 1 aya kadar uzayan pil süreleri görmeye başladık. Apple da bu rekabette geride kalmak istemiyor. Ancak bunu nerede yapabilecek, hep birlikte bekleyip göreceğiz.

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