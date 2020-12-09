WhatsApp'a Sonunda "Sepet" de Geldi. Peki Bu Sepet Ne İşe Yarayacak?

WhatsApp üzerinde alışveriş yapmak, hizmete eklenen yeni "sepet" özelliği sayesinde artık daha da kolay.

  • Levent Öztürk
WhatsApp'ta alışveriş sepeti dönemi başladı

WhatsApp, yaptığı duyuruyla popüler sohbet uygulamasının alışveriş deneyimini, hizmete bir alışveriş sepeti ekleyerek daha da iyileştirdiğini duyurdu. Firmanın söylediğine göre bu özellik birden fazla ürün satan işletmelerin - örneğin giysi mağazalarının - siparişleri yönetmelerine ve işlemelerine yardımcı olacak ve kullanıcılara, tek seferde birden fazla ürün seçme imkanı tanıyacak.

Facebook'un sahibi olduğu firma, geçtiğimiz ay alışveriş özelliklerini genişleterek kullanıcıların ürün kataloglarını incelemelerini ve direkt olarak WhatsApp konuşmasından eşya satın almalarını kolaylaştırmıştı. Firmanın söylediğine göre hizmet "hızlı bir şekilde ürünlerin görüşüleceği ve satışların koordine edileceği bir mağaza tezgahına dönüşüyor" ve bu yüzden de alışveriş sepetinin eklenmesi, ürün almayı ve satmayı daha kolay hale getirecek.

Kullanıcılar WhatsApp üzerinde bir işletme görüşmesine girerek alışveriş tuşuna tıklayabilir, katalogdan bir ürün seçebilir ve basit bir şekilde Sepete ekle seçeneğine tıklayabilir. Diğer tüm alışveriş sitelerinde olduğu gibi bu alışveriş sepetini düzenleyerek eşyaların sayılarını değiştirmek veya sepetten çıkartmak mümkün. Ayrıca kullanıcılar sepete birden fazla ürün ekleyerek satıcıya tek bir mesajda bir sorgu gönderebiliyorlar.

Alışveriş sepeti özelliği, küresel olarak tüm kullanıcılar için sunulmaya başlanıyor.

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