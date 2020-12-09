Hayatının Sonuna Gelen Adobe Flash Player, Son Güncellemesini de Aldı

Temmuz 2017'den beri biteceği, kapatılacağı, bir daha kullanılmayacağı söylenen Flash için tarihi gün geldi. yayınlanan son güncelleme, Flash'ın artık tam olarak "bittiğini" ilan ediyor.