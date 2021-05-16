Apple, App Store'dan Kaldırdığı ya da Reddettiği Uygulamaları Açıkladı

Apple, uygulamalardaki siber güvenlik tehditlerinin karmaşıklığının ve ölçeğinin gün geçtikçe arttığını, bu nedenle kötü amaçlı uygulamaların App Store'da yayınlanmasını kısıtlamayı amaçlayan sıkı bir inceleme politikasına sahip olduğunu açıkladı. Bu sürecin önemli bir parçası, çeşitli geliştiricilerin uygulamalarını onaylamak veya reddetmek için App Store'un yönergelerini kullanan Uygulama İnceleme ekibi. Bu yönergeler ayrıca sürekli gelişen tehdit ortamı göz önüne alındığında sıklıkla güncelleniyor.
Bu amaçla Uygulama İnceleme ekibinin, 2020 yılında 180.000 geliştiricinin uygulamalarını başlatmasına yardımcı olurken, bir milyondan fazla yeni uygulama ve bir milyon güncelleme, reklamı yapılan şekilde çalışmadığı veya kullanıcıların oluşturduğu içerikleri izleme ve denetleme mekanizmalarına sahip olmadığı için reddedildi.
Bu uygulamalardan 48.000'i, belgelenmemiş yetenekler içerdiği için reddedilirken, 150.000'i taklit olduğu veya kullanıcıları satın alma işlemi için dolandıran özellikler içerdiği için reddedildi. 95.000 uygulama "bait-and-switch" taktikleri kullandığı için App Store'dan kaldırıldı. Son olarak, 215.000 uygulama, tüketici verilerini yanlış kullanarak veya gerçekte gerekenden daha fazla izin talep ederek kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği için reddedildi. Apple, uyuşturucu satmak, kumar oynamak ve kullanıcıları video görüşmeleri yoluyla pornografik içerik paylaştıkları için ödüllendirmek gibi yıkıcı faaliyetlerde bulunarak ilk inceleme sürecinden sonra işlevleri değiştiren uygulamaları kaldırmak için şu anda bile sürekli çalıştığını belirtiyor.
App Store'un diğer bir temel bileşeni, birçok kullanıcının hangi uygulamaları indirip satın alacağına karar vermek için kullandığı derecelendirme ve değerlendirme sistemi. Apple 2020 yılında bir milyardan fazla derecelendirme ve incelemeyi incelemek için yapay zeka ve insanlardan oluşan bir birleşim kullandı ve bu, Apple standartlarını karşılamadığı için neredeyse 250 milyonunun kaldırılmasına izin verdi.
Hesap dolandırıcılığı söz konusu olduğunda ise Apple, 2020 yılında 470.000 geliştiricinin sözleşmesini feshetti ve dolandırıcılık şüphesi nedeniyle 205.000 yeni kaydı reddetti. Ortalama olarak Apple, sahte geliştirici hesaplarını kaydolduktan sonraki bir ay içinde tespit ederek feshediyor. Ayrıca şirket, Apple'ın uygulamaları indiren kullanıcıların güvenliğini App Store'un da ötesine taşımasını sağlamaya yönelik çalışmaları ile son 12 ayda korsan mağazalarda yaklaşık 110.000 yasadışı uygulama bulması ve engellemesiyle de övündü. Bu mağazalar, App Store'un güvenlik korumalarını atlatırken, genellikle popüler uygulamalara benzemek üzere tasarlanmış veya geliştiricilerin izni olmadan popüler uygulamaları değiştiren kötü amaçlı yazılımların dağıtımını yapıyor.
Cupertinolu firma, uygulamalarını standart uygulama inceleme sürecini atlayarak dahili kullanım için yayınlamak isteyen kuruluşlar için bir Geliştirici Girişim Programına da sahip. Ancak burada bile Apple, sahte başvuruların yapıldığı 3,2 milyondan fazla durumu fark etti ve durdurdu.
Apple'ın faaliyeti yalnızca sahte geliştirici hesaplarıyla da bitmiyor. "Dolandırıcılık ve kötüye kullanım faaliyetleri" nedeniyle 244 milyon müşteri hesabı devre dışı bırakıldı. Diğer 424 milyon yeni kayıt, aynı şüphe nedeniyle reddedildi.
Son olarak, ödeme ve kredi kartı sahtekarlığıyla ilgili olarak Apple, 2020 yılında 3 milyonun üzerinde çalınan karttan işlemleri durdurmak için yapay zeka ve insan inceleme ekiplerinin bir birleşimini kullandı. Bir milyon hesabın gelecekte işlem yapması tamamen yasaklandı. Bu faaliyetler genel olarak, kullanıcıların 2020'de potansiyel olarak 1,5 milyar dolarlık dolandırıcılık faaliyetinden korunmasını sağladı.
Bu rakamların etkileyici olduğu söylenebilir ve Apple, App Store'u hem geliştiriciler hem de müşteriler için daha güvenli bir yer haline getirmek için gece gündüz çalıştığını söylüyor. Ama hiçbir sistem mükemmel değil ve kötü niyetli faaliyetler bazen fark edilmeden çatlaklardan geçebiliyor. Apple, böyle bir durum dikkatinizi çektiğinde App Store'daki "Sorun Bildir" özelliğini kullanmanızı veya firmayı uyarmak için doğrudan Apple Destek'i aramanızı öneriyor...
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