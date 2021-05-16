Apple, App Store'dan Kaldırdığı ya da Reddettiği Uygulamaları Açıkladı

Apple, 2020 senesi içerisinde App Store'dan kaldırdığı veya mağazaya girişini engellediği binlerce uygulamayı açıkladı!

  • Levent Öztürk
Binlerce uygulamanın App Store girişi reddedildi

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