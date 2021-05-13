Netflix'ten Beklenen Lupin Müjdesi Geldi; 3. Kısım Onayı Aldı

Netflix, yayınlanan ilk 5 bölümüyle büyük bir izleyici kitlesini kendine çekmeyi başaran orijinal serisi Lupin için hayranlarının beklediği müjdeyi verdi: Lupin için 3. kısım kesinleşti!