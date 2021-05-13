Netflix'ten Beklenen Lupin Müjdesi Geldi; 3. Kısım Onayı Aldı

Netflix'in en popüler orijinal dizilerinden biri olan Lupin, üçüncü kısım için onayı aldı. Duyuru, bir fragmanla birlikte Twitter'da yayınlandı. Netflix'in Fransız suç dramasının ikinci kısmını ise, 11 Haziran'da yayınlanacak. Duyuru ile birlikte, hikayenin ikinci kısımda bitmeyeceği de ortaya çıkmış oluyor. Bizim tahminimiz, üçüncü kısmın 2022'de yayınlanacağı yönünde...
As Assane is always a step ahead, Lupin will also be returning for Part Trois (3), OUI! https://t.co/y8kGej6aHr— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) May 12, 2021
Lupin'in ilk kısmı, babası varlıklı bir aile tarafından işlemediği bir suçla suçlandıktan sonra hayatı alt üst olan Assane Diop rolündeki Omar Sy ekseninde gelişmişti.
Ana karakteri Maurice Leblanc'ın 1900'lerin başındaki romanlarından ilham alan seri, bu yılın Ocak ayında yayınlanan beş bölümlük ilk kısmı ile büyük bir izleyici kitlesini kendine çekmeyi başarmıştı. Lupin, yayınlanmasının ilk ayında 70 milyon abone tarafından izlendi ve Netflix'te en çok izlenen İngilizce olmayan dizi olmayı başardı.
Netflix, Lupin'i sezonlara ayırmak yerine kısımlar halinde yayınlıyor. Zaten gelecek bölümler de geleneksel anlamda bir ikinci bir sezonu temsil etmiyor; daha çok ilk beş bölümdeki olayların doğrudan bir devamını temsil ediyor.
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